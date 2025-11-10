NFL

Onde assistir Eagles x Packers em jogo da NFL hoje

Onde assistir ao jogo de futebol americano Eagles x Packers nesta segunda à noite

Escrito por Anny Malagolini

O último jogo da semana 10 está chegando, com o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers se enfrentando no Monday Night Football no Lambeau Field. O jogo entre Eagles e Packers, válido pelo Monday Night Football, está marcado para hoje às 22h15 (horário de Brasília).

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Eagles x Packers vivo na ESPN 2, Disney + e NFL Game Pass.

O Philadelphia Eagles (6-2) e o Green Bay Packers (5-3-1) lideram as divisões NFC Leste e NFC Norte, respectivamente. Isso é normal para os Eagles, que lideraram sua divisão no ano passado e conquistaram o Super Bowl, mas representa uma perspectiva significativamente melhor para os Packers, que tiveram algumas dificuldades na temporada regular de 2024 e terminaram em terceiro lugar na NFC Norte.

As equipes se enfrentaram pela última vez em janeiro, em um jogo de Wild Card, vencido pelos Eagles por 22 a 10. Os Eagles também venceram o jogo da temporada regular de 2024 contra os Packers, por uma margem um pouco menor de 34 a 29, em setembro passado.

Programação do ManningCast 2025
Semana 10 (10 de novembro): Eagles x Packers
Semana 11 (17 de novembro): Cowboys x Raiders
Semana 12 (24 de novembro): Panthers x 49ers
Semana 13 (1º de dezembro): Giants x Patriots
Semana 15 (15 de dezembro): Dolphins x Steelers
Semana 18: A definir
Coringa: A definir

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

