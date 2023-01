Quantas equipes da NFL chegam aos playoffs de 2023? Veja os classificados

Ao fim da temporada regular, os playoffs da NFL tem início entre catorze equipes. O caminho até o Super Bowl inclui a rodada do Wild Card, além da semifinal e a final da Conferência no mês de janeiro. Mas como funciona os playoffs da NFL? Quando vai ser? Saiba todas as informações sobre o mata-mata da liga norte-americana.

Quantos times disputam os playoffs da NFL?

Catorze equipes participam dos playoffs da NFL na temporada, sendo sete de cada conferência. Os outros 18 times assistem de fora aos confrontos decisivos. Em 2020, o regulamento da liga fez com que esse número aumentasse de 12 para 14 times nos playoffs.

Jogam a fase eliminatória da liga de futebol americano os sete classificados pela Conferência Americana e a Conferência Nacional (AFC e NFC). As vagas restantes vem da repescagem, ou a rodada do Wild Card de acordo com as pontuações na temporada regular entre as divisões nas conferências.

O melhor colocado em cada um dos grupos (divisões) garante a vaga automaticamente. Os outros precisam pontuar bem na tabela para se classificarem.

Em 2023, estão classificados para os playoffs da NFl os seguintes times:

AFC: Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers (Restam 2 vagas de playoff disponíveis).

NFC: Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, San Francisco 49ers, Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys e New York Giants (Restam 1 vaga de playoff disponível).

O que é Wild Card na NFL?

O Wild Card é a primeira rodada dos playoffs da NFL. Ela também funciona como uma espécie de "repescagem" na temporada.

Jogam o Wild Card os seis times das quatro divisões nas conferências, classificados de dois até sete de acordo com a campanha do melhor até a pior. O segundo colocado vai jogar contra o elenco número sete na classificação, enquanto o número três enfrentará o seis, por fim o quatro e o cinco vão se enfrentar.

Do Wild Card saem os três classificados para a Divisional Round, ou semifinal. O Wild Card é disputado dessa maneira:

equipe de campanha 2-7 equipe de campanha

equipe de campanha 3-6 equipe de campanha

equipe de campanha 4-5 equipe de campanha

Como manda a regra da liga, os times de melhor pontuação em cada conferência (ou campeões) não jogam a rodada Wild Card na temporada, seguindo automaticamente para a semifinal, ou Divisional Round. Jogam os três vencedores do Wild Card.

Data dos playoffs da NFL 2023

Ao fim da temporada regular da NFL, os times classificados disputam a Wild Card, a semifinal das Conferências e a final, seguindo para o Super Bowl, a grande final da liga.

O capítulo eliminatório da NFL tem início apenas em janeiro, assim que a décima oitava rodada da competição acabar entre as equipes.

Fique de olho no calendário com as principais datas da NFL 2022/23.

Wild Card: 14 até 16 de janeiro

Semifinal das Conferências: 21 e 22 de janeiro

Final de Conferência: 29 de janeiro

Super Bowl 56: 12 de fevereiro de 2023

Como funcionam os playoffs da NFL?

Os playoffs da NFL vão definir todo o caminho até o Super Bowl, a grande final da maior liga de futebol americano no mundo. Com o fim das dezoito rodadas da temporada regular, os 14 times dos Estados Unidos garantem o seu espaço nos playoffs.

Seis times jogam o Wild Card, a primeira rodada dos playoffs, onde os três vencedores vão para a Divisional Round, ou semifinal, ao lado dos campeões de cada conferência na temporada. Daqui, os dois vencedores vão para a final da fase divisional em cada conferência.

Nos playoffs da NFL, todos os embates são disputados em partida única, ou seja, não tem ida e volta e quem perder está fora. Por fim, os campeões de cada Conferência jogam o Super Bowl em fevereiro de 2023.

Onde será o Super Bowl 2023?

O Super Bowl LVII está marcado para 12 de fevereiro de 2023, no State Farm Stadium em Glendale, Arizona, com as duas equipes na disputa pelo troféu mais importante do futebol americano.

Como manda a tradição, o Super Bowl é sempre disputado no segundo domingo de fevereiro. Os campeões de cada Conferência jogam a partida única em estádio escolhido pela liga. Com exclusividade, a ESPN é quem transmite o Super Bowl na TV fechada para todo o Brasil.

Em setembro de 2022, a NFL confirmou que Rihanna fará o show do intervalo no Super Bowl de 2023.

No ano passado, o Los Angeles Rams venceu o Bengals por 23 a 20 em Los Angeles, na Califórnia, no SoFi Stadium.

Confira o anúncio publicado no perfil sobre a apresentação de Rihanna.



