Rihanna se apresenta no show do intervalo do Super Bowl neste domingo, 12 de fevereiro de 2023, no Arizona

Com Rihanna, que horas é o show do intervalo no Super Bowl 2023?

Com Rihanna, que horas é o show do intervalo no Super Bowl 2023?

A cantora Rihanna é a grande atração do show do intervalo no Super Bowl 2023 neste domingo, 12 de fevereiro, no State Farm Stadium, no estado de Arizona. Com transmissão ao vivo no Brasil, a final da NFL tem início às 20h30 (Horário de Brasília), de graça na TV aberta e no canal pago.

O show do intervalo do Super Bowl começa logo após o fim do segundo tempo na partida.

Quando vai ser o show da Rihanna no Super Bowl 2023?

O show da Rihanna no Super Bowl está previsto para começar entre 21h30 e 22h, horário de Brasília. Rihanna se apresenta neste domingo no State Farm Stadium, no estado de Arizona, Estados Unidos.

Uma partida de futebol americano é composta de quatro tempos de 15 minutos cada. O intervalo de jogo é sempre depois do segundo tempo, com duração de 15 minutos. Porém, o horário nunca é fixo já que o esporte da bola oval pode atrasar devido à pausas por pedidos de tempos das equipes ou checagens de lances.

Para torcedores que moram nos estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão do show deve acontecer entre 20h30 ou 21h, horário local.

Horário de início do Super Bowl 2023 - 20h30 (Horário de Brasília)

Horário do show da Rihanna no Super Bowl 2023 - previsto para ser às 21h ou 22h (Horário de Brasília

Transmissão do Super Bowl no Brasil

Os canais Rede TV, ESPN 2 e as plataformas de streaming Star Plus e RedeTV Plus transmitem o Super Bowl 2023 neste domingo, a partir das 20h30 (Horário de Brasília).

Quer saber como acompanhar o Super Bowl em cada uma das opções?

REDE TV

Pelo segundo ano consecutivo, o canal Rede TV vai transmitir a final da NFL na televisão aberta para todo o Brasil, sem exceções. A emissora está disponível de graça na programação, é só ligar o televisor, sintonizar e curtir a decisão da bola oval.

A emissora contará com uma programação especial neste domingo. Marcelo do Ó é quem comanda a transmissão e narra o jogo ao lado dos comentaristas Gabriel Golim e Pathy dos Reis. Direto dos Estados Unidos, os correspondentes internacionais Fábio Borges e Danilo Lacalle trazem todas as informações da decisão.

ESPN 2

Para quem já está acostumado a acompanhar tudo na TV fechada, o canal ESPN é a opção. A emissora é a responsável pelos direitos de transmissão no Brasil do futebol americano e por isso também vai exibir a grande final neste domingo.

Fernando Nardini será o narrador do Super Bowl 2023, ao lado dos comentaristas Paulo Antunes, Conrado Giulietti e Guilherme Cohen comentam os lances. O canal só está disponível entre as operadoras da TV paga.

STAR +

Para o torcedor ou fã da cantora Rihanna que quer acompanhar o jogo e o show do intervalo, a opção é acompanhar através do Star Plus, serviço de streaming da Disney.

A plataforma só funciona por assinatura, com diferentes pacotes e valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90. Além de acompanhar pelo computador, dá para assistir também no videogame, smartv, celular e tablet.

REDETV PLUS

Outra opção para quem quer assistir online é o RedeTV Plus. O serviço de streaming da emissora disponibiliza a transmissão do canal ao vivo no site e nas plataformas entre dispositivos móveis.

Os valores para se tornar assinante variam entre R$ 5,00 até R$ 260 por mês, com direito a toda a programação do canal, além da transmissão ao vivo.

Como vai ser o show do intervalo Super Bowl?

Depois de cinco anos, Rihanna está de volta aos palcos. A cantora aceitou o convite da Apple e NFL para fazer a festa da torcida no show do intervalo do Super Bowl neste domingo, no Arizona, nos Estados Unidos.

Nascida em Barbados, a cantora deu entrevista coletiva para a Apple no fim de semana. Ela contou pequenos detalhes da sua apresentação, com promessa de representatividade, principalmente por estar na posição de representar Barbados, imigrantes e mulheres negras, além de muitos hits da carreira.

Segundo a cantora, ela trabalhou em 39 setlists diferentes para acertar a melhor ao seu público. Ainda segundo o TMZ, há rumores de que Jay-Z, A$AP Rocky e T.I possam fazer aparições no show do intervalo ao lado de Rihanna.

Rihanna já cantou no Super Bowl?

Não, a cantora Rihanna nunca se apresentou no Super Bowl, a grande final da NFL na temporada, a liga esportiva profissional dos EUA. Esta será a primeira vez que a artista se apresenta no maior palco do mundo.

Em 2018, a cantora foi convidada a se apresentar no evento de futebol, mas na época ela recusou em apoio ao jogador Colin Kaepernick, quarterback que se ajoelhou durante a execução do hino nacional americano como forma de protesto contra o racismo e as mortes, como a de George Floyd.

No palco do Super Bowl já passaram Shakira, Jennifer Lopez, Michael Jakcson, Prince, Janet Jackson, U2, ColdPlay, Beyonce, Paul McCartney e Madonna.

Leia também

Regras do Futebol Americano: entenda como funciona