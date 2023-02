Quem vai cantar no Super Bowl 2023 e horário do show do intervalo

Quem vai cantar no Super Bowl 2023 e horário do show do intervalo

Maior evento esportivo nos Estados Unidos, Super Bowl 2023 traz a disputa entre Eagles x Chiefs neste domingo, 12 de fevereiro, em Arizona, no State Farm Stadium, com a apresentação de Rihanna no show do intervalo. Em cada edição, uma grande estrela da música se apresenta nos gramados para o público. Abaixo, todos os detalhes do show.

Quem vai cantar no Super Bowl 2023?

Rihanna é quem vai cantar no show do intervalo do Super Bowl hoje no State Farm Stadium, estado do Arizona, nos Estados Unidos.

A cantora e empresária de 34 anos é um fenômeno da música em todo o mundo e promete tomar contar do maior palco do mundo neste domingo. O evento é produzido pela Apple Music, DPS e Roc Nation, com a produção executiva de Jesse Collins e a direção de Hamish Hamilton.

Rihanna nasceu em Saint Michael, Barbados, uma ilha do Caribe Oriental. O seu gênero musical segue o pop, R&B, reggae, hip hop, EDM, vencedora de 13 prêmios Grammy.

A artista faz o seu retorno aos palcos depois de cinco anos, quando se apresentou pela última vez na noite do Grammys, com o sucesso "Wild Thoughts".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Apple Music (@applemusic)

Que horas é o show do Super Bowl hoje?

O show do intervalo no Super Bowl 2023 com Rihanna deve ter início entre 21h30 OU 22h, no horário de Brasília. O torcedor deve ficar atento à programação.

No Super Bowl, a apresentação do intervalo não tem um horário fixo para acontecer. Assim que o segundo tempo do jogo termina, o palco e todas as estruturas são montadas no campo rapidamente para que o artista possa se apresentar e assim fazer história.

Geralmente, o show acontece em até 1h30 depois do início da final.

Para torcedores que moram nos estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão do show deve acontecer entre 20h30 ou 21h, horário local.

Onde assistir o show da Rihanna no Super Bowl hoje

O jogo da final da NFL hoje e o show do intervalo com Rihanna no Super Bowl serão transmitidos na Rede TV, ESPN 2, Star Plus e RedeTV Plus ao vivo às 20h30, horário de Brasília.

Para todo o Brasil, a emissora da Rede TV transmite a final da NFL neste domingo de graça. Marcelo do Ó estará ao lado dos comentaristas Gabriel Golim e Pathy dos Reis para comandar a transmissão ao vivo.

Enquanto isso, na TV paga, a ESPN exibe o duelo com a narração de Fernando Nardini e comentários de Paulo Antunes, Conrado Giulietti e Guilherme Cohen comentam os lances. O canal só está disponível entre as operadoras.

Para quem curte acompanhar de graça, dá para sintonizar os streaming do Star Plus e o RedeTV Plus, ambos disponíveis por assinatura.

Os streamings podem ser assistidos no aplicativo para celular, tablet, computador pelo site e na smartv.

+ O que é a Wild Card na NFL? Entenda a rodada de disputas em 2023

Quais músicas Rihanna vai cantar no show do intervalo hoje

A setlist do show de Rihanna no Super Bowl não foi divulgada. No entanto, dá para ter uma noção de quais hits da cantora poderão aparecer na apresentação deste domingo.

Rihanna é uma cantora versátil e talentosa. Emplacou diferentes músicas nas paradas de todo o mundo ao longo de sua carreira. Nas entrevistas coletivas para o evento desta noite, a cantora entregou que está ansiosa e prometeu muita representatividade.

No show deste domingo, no Super Bowl 2023, é possível que os hits "Work", "Umbrella", "Don’t Stop the Music", "Diamonds", "Disturbia", "Only Girl (in the World)", "We Found Love with Calvin Harris" e "This is What You Came For".

Tudo será surpresa e os fãs só vão descobrir no momento do show.

Confira um dos maiores hits de Rihanna.



Leia também

Regras do Futebol Americano: entenda como funciona