Super Bowl 2023 passa na TV aberta: Guia para assistir a final da NFL

É oficial, hoje é dia de Super Bowl 2023! Neste domingo, 12 de fevereiro, o State Farm Stadium, no Arizona, recebe a grande final da NFL na temporada com o jogo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. As equipes entram em campo às 20h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Os Eagles buscam o segundo título da NFL, enquanto os Chiefs podem conquistar o terceiro anel da sua história na liga profissional de futebol americano. Quem vai levar a melhor neste domingo?

O esportes da bola oval é realizado em quatro tempos de 15 minutos cada. Ao fim do segundo tempo, o show do intervalo tem início no Super Bowl. Este ano, Rihanna é a grande responsável por agitar o público.

Qual é o canal que vai passar o Super Bowl 2023?

O Super Bowl 2023 tem transmissão dos canais Rede TV e ESPN 2 neste domingo, às 20h30, horário de Brasília, para todo o território brasileiro ao vivo.

Dá para assistir ao jogo do futebol americano tanto na televisão aberta como no canal pago. Cada opção terá a sua programação especial ao telespectador, mas com muita informação e principalmente grandes emoções.

Mas como assistir o Super Bowl na TV hoje?

REDE TV

O Super Bowl é transmitido na TV aberta pelo canal Rede TV, disponível em todo o Brasil. A emissora está situada em São Paulo, mas a sua exibição funciona para todo o território nacional.

Ela opera no canal 9 e 29 UHF digital, assim com entre as operadoras de TV por assinatura. Neste domingo, o Super Bowl terá narração de Marcelo do Ó com os comentários de Gabriel Golim e Pathy dos Reis. Os correspondentes Fábio Borges e Danilo Lacalle vão trazer todas as informações da decisão direto dos EUA.

CLARO/NET: 20 / 520 / 20 / 508

SKY: 15 / 415

VIVO: 224 / 17 / 517

ESPN 2

Os canais ESPN são parceiros de transmissão da NFL no Brasil. Na TV paga, é o único que transmite os jogos e consequentemente o Super Bowl também não vai ficar de fora.

O responsável por contar a história da 57ª edição do Super Bowl vai ser Fernando Nardini. Ao seu lado estarão os comentaristas Paulo Antunes, Conrado Giulietti e Guilherme Cohen.

ESPN 2 só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

CLARO/NET: 71 / 571

SKY: 197 / 597

OI: 161 / 71

VIVO: 571 / 461 / 871 / 46

BLU TV: 345

Como assistir online o Super Bowl hoje?

Para assistir ao Super Bowl online o torcedor pode sintonizar o Star Plus e o RedeTV Plus.

STAR +

O Star Plus é o serviço de streaming de entretenimento e esportes da Walt Disney. A plataforma está disponível no Brasil por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

A programação de filmes, séries, desenhos e canais da ESPN só pode ser assistida por assinantes. O serviço é encontrado pelo site (www.starplus.com) e nos aplicativos de celular, tablet, videogame e smartv.

REDETV PLUS

A novidade é o streaming RedeTV Plus, responsabilidade do canal de TV. O torcedor tem a opção de assistir a programação ao vivo no aplicativo para celular e também no site.

O serviço de streaming disponibiliza a retransmissão do canal por valores que vão entre R$ 5,00 até R$ 260 por mês, com direito a toda a programação do canal.

Quem vai cantar no show do intervalo no Super Bowl

Rihanna é quem vai cantar no show do intervalo do Super Bowl 2023 neste domingo, em Arizona, nos Estados Unidos.

O horário de início do show da cantora deve ser entre 21h30 ou 22h, no horário de Brasília. O intervalo no futebol americano acontece sempre depois do segundo tempo de jogo.

A cantora e empresária de 34 anos não revelou qual será a setlist do show do intervalo do Super Bowl. Porém, é possível que ela cante "Work", "Umbrella", "Diamonds", "Only Girl (in the World)", "We Found Love with Calvin Harris" e "This is What You Came For".

O show também é transmitido na TV aberta e nos canais ESPN, assim como no Star+.

