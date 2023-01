Equipes venceram as finais de Conferência na temporada e agora vão disputar o título no maior evento de esportes dos Estados Unidos no futebol americano

Super Bowl 2023 terá Eagles e Chiefs na disputa do título

O Super Bowl 2023 está definido! A grande final da temporada na maior liga profissional de futebol americano será disputada por Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs em 12 de fevereiro, domingo, no State Farm Stadium, no Arizona. Quem vai levar a melhor e ficar com o Troféu Vince Lombardi e o tão sonhado anel?

Os Eagles são campeões da Conferência Nacional (NFC), enquanto os Chiefs faturaram a final da Conferência Nacional (AFC).

Foi um longo caminho com grandes adversários, mas eles conseguiram. As águias buscam o segundo título da liga, enquanto os Chiefs querem o terceiro anel para entrar para a história.

As finais da Conferência Americana e Nacional foram disputadas no domingo, 29 de janeiro. De um lado, o elenco da Filadélfia venceu o San Francisco 49ers por 31 a 7, no Estádio Lincoln Financial Field.

Enquanto isso, o Kansas City Chiefs levou a melhor em cima do Cincinnati Bengals por Arrowhead Stadium por 23 a 20, em jogo acirrado e emocionante. No ano passado, o elenco de Ohio chegou até o Super Bowl, mas perdeu para o Los Angeles Rams.

O campeão DO Super Bowl 2023 fica com o Troféu Vince Lombardi e entra para a lista de maiores vencedores.

Eagles vs. Chiefs. Jason Kelce vs. Travis Kelce. pic.twitter.com/yM6L7Vbt35 — Field Yates (@FieldYates) January 30, 2023

Philadelphia Eagles disputa o título pela quarta vez

Pela quarta vez na história, o Philadelphia Eagles vai jogar o Super Bowl. O elenco conquistou a final da Conferência Nacional, a NFC.

O elenco só tem um título da liga de futebol americano, em 2017 quando derrotou o New England Patriots no U.S. Bank Stadium em Minneapolis, no estado de Minnesota.

Este ano, o elenco da Filadélfia fez bonito. Pela Conferência Nacional, na temporada regular, terminou em primeiro lugar na divisão NFC Leste com 14 vitórias e apenas três derrotas.

Como fez a melhor campanha na sua conferência, o Philadelphia não precisou jogar o Wild Card nos playoffs. Na semifinal, ganhou do New York Giants por 38 a 7.

O elenco chegou na final da Conferência como o favorito. Diante do San Francisco 49ers, o elenco verde passou por cima dos adversários pelo placar de 31 a 7. O jogo foi total dos anfitriões, na Filadélfia.

Confira como foi a festa dos Eagles.



Kansas City Chiefs buscam o terceiro troféu

Favorito desde o início da temporada na NFL, Patrick Mahomes alcançou o seu objetivo com êxito: levar o Kansas City Chiefs ao Super Bowl. Eles são os campeões da Conferência Americana (AFC).

Três anos depois, o elenco do Missouri volta para disputar a grande final da liga norte-americana. O time se classificou para a decisão em 1969/70 e em 2019/20 onde, de maneira bem sucedida, conquistou o troféu em ambas as vezes.

Na primeira edição os Chiefs ganharam do Minnesota Vikings (7-23). Aquela foi a primeira participação no Super Bowl e também o primeiro anel. Mais tarde, em 2020, conquistou a vaga na grande final. Contra o San Francisco 49ers, no Sun Life Stadium, na Flórida, em Miami, ganhou o segundo título da sua história (31-20).

Na temporada 2022, os Chiefs fecharam a Conferência Americana em primeiro lugar na divisão AFC Oeste com 14 vitórias e apenas três derrotas. Com a melhor campanha, pulou a rodada Wild Card.

Na semifinal derrotou o Jacksonville Jaguars (27-20) e na final o Cincinnati Bengals (23-20).

Onde vai ser o Super Bowl 2023?

O State Farm Stadium, no Arizona, será o palco da final do Super Bowl 2023. O espaço é a casa do Arizona Cardinals na NFL, franquia profissioanl de futebol americano.

Com capacidade para receber 63.400 torcedores, o estádio foi inaugurado em 2006. Tecnológico, confortável e seguro são palavras que definem o espaço localizado em Glendale, no Arizona. É um estádio multifuncional, já que também recebe eventos e shows de grandes artistas da música.

Este será o terceiro Super Bowl que o estádio vai receber. Ele já foi o palco também de dois National College Football Championship e o NCAA Final Four Basketball Championship em 2017.

Os estádios do Super Bowl são escolhidos pela NFL antes mesmo da temporada começar.

Quem vai cantar no intervalo do Super Bowl 2023?

A cantora Rihanna vai cantar no show do intervalo do Super Bowl 2023. A pop star está de volta aos palcos após a longa pausa na carreira.

A notícia animou os fãs e até mesmo amantes da boa música. Rihanna tem mais de 10 anos na música pop e coleciona hits que embalam as rádios e aplicativos de streaming do mundo todo.

Ela confirmou a notícia em setembro do ano passado. Ainda não dá para saber qual será o setlist da cantora, mas dá para esperar sucessos como "Diamonds", "Umbrella" e " What's My Name".

Como assistir a final da NFL?

Os canais Rede TV e ESPN, além da plataforma de streaming Star Plus vão transmitir o Super Bowl no segundo domingo de fevereiro em 2023.

A novidade fica por conta da transmissão na TV aberta, pelo canal da Rede TV. A emissora detém os direitos de imagens do torneio e por isso vai exibir a decisão entre as equipes e o show do intervalo ao vivo e de graça para todo o Brasil.

Outra opção é o canal ESPN, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi ou Vivo. É necessário obtê-lo na programação para assistir aos jogos da NFL e principalmente o Super Bowl, a final da bola oval.

Mas para quem curte assistir online, o Star + é a opção. A plataforma de streaming está disponível apenas para assinantes no site (www.starplus.com) com valores diferentes. Dá para assistir também no aplicativo para celular, tablet, smartv ou videogames.

