Corinthians goleia em final e ganha Supercopa Feminina 2023

O Corinthians é bicampeão da Supercopa Feminina! Jogando em casa, na Neo Química Arena, o elenco alvinegro ganhou do Flamengo por 4 a 1 neste domingo, 12 de fevereiro, pela grande final do torneio de futebol feminino. O Timão também venceu na temporada passada. Confira como foi a partida e assista aos gols.

Este é o 14º título do Corinthians nos últimos seis anos.

Como foi a final da Supercopa Feminina do Brasil 2023

Favorito na competição, o Corinthians conquistou o seu segundo título da Supercopa Feminina do Brasil. O Timão é o único elenco a vencer o torneio, que começou no ano passado pela CBF.

O time alvinegro venceu o Flamengo neste domingo e conquistou o bicampeonato. Este é o 14º título da história do clube nos últimos anos pelo futebol feminino, considerado um dos maiores elencos da categoria no país.

Na temporada passada, o Corinthians ganhou do Grêmio na final.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DA SUPERCOPA FEMININA

Com a Neo Química Arena lotada, as equipes femininas de Flamengo e Corinthians entraram em campo para disputarem a primeira grande final da temporada.

Com o clima quente entre os dois times, bastou apenas um minuto para as anfitriãs abrirem o placar. Em roubada de bola de Diany, o Timão aproveitou o contra-ataque. Tamires puxou a jogada, serviu Gabi Portilho que, ao encontrar Tamires na área, cruzou para a companheira até abrir o placar da final.

Confira como foi o gol.

No primeiro lance do @SCCPFutFeminino veio o gol com a roubada de bola da Diany, contra-ataque e gol da @tamires. #SupercopaFeminina pic.twitter.com/nxvbXs4tLf — Gabriela Nolasco (@gabinolasco) February 12, 2023



A final teve a presença forte dos dois times. Flamengo e Corinthians buscaram o jogo e tiveram boas oportunidades ao longo do primeiro tempo. Vic Albuquerque teve chance de ampliar aos 8 minutos de cabeça após escanteio, enquanto Giovanna Crivelari quase empatou a partida um minuto depois.

A vantagem do Timão veio aos 35 minutos. Vic Albuquerque foi derrubada dentro da área pela goleira Bárbara e no mesmo instante a juíza assinalou a penalidade para as anfitriãs. Millene cobrou o pênalti, Barbara defendeu mas Gabi Portilho aproveitou a sobra para encher as redes.

Porém, o gol foi anulado depois de ser constatado que Gabi invadiu a área durante a cobrança. Millene novamente assumiu a responsabilidade e desta vez o gol foi validado.

Confira o gol.

37’ 1T: GOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Agora sim! Após segunda cobrança de pênalti, Millene marcou o segundo das Brabas na partida. Corinthians 2x0 Flamengo #SupercopaFeminina #CORxFLA pic.twitter.com/ZBdpDMDDJL — Fut das Minas (@futdasminass) February 12, 2023

O Flamengo não sentiu o segundo gol, continuou buscando a pressão. Mesmo com o bom lado ofensivo em campo, o Timão conseguiu retomar o controle.

Teve tempo ainda de ampliar o resultado. Aos 48, a jogada começou com a goleira Lelê. Seguiu para Tarciane, depois Vic Albuquerque e Tamires, com a defesa rubro-negra jogando a bola para fora. Belinha arremessou a bola para Millene que, sozinha na área, passou para Vic e, ao receber de volta, cara a cara com a goleira Bárbara, encheu as redes pela segunda vez.

Assista ao gol que fechou o primeiro tempo.

Terceiro gol do Corinthians marcado pela Millene. Corinthians 3x0 Flamengo pic.twitter.com/GkVme60pu5 — Meninas do Timão (@Meninasdotimao2) February 12, 2023

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA SUPERCOPA FEMININA

O Flamengo adotou uma postura diferente no segundo tempo. Com o lado ofensivo cada vez mais ativo, o time carioca buscou de todas as maneiras diminuir a diferença com as adversárias.

Com apenas 6 minutos no relógio, Sole James aproveitou o cruzamento de Jucinara, mas a bola foi para fora. Sole, nova contratação do clube do Rio, pressionou a saída de bola do Timão.

A pressão, no entanto, sequer surtiu efeito no elenco alvinegro. Tamires, aos 11 minutos de segundo tempo, recebeu lindo passe de Gabi Portilho para mandar para as redes e fazer o quarto gol na final.

Assista ao gol.

Diany 🤝 Gabi Portilho (sintonia monstra) = gol da @tamires, o seu segundo na partida e terceiro na competição. #SupercopaFeminina pic.twitter.com/m2F24JQ8AQ — Gabriela Nolasco (@gabinolasco) February 12, 2023

A partir do quarto gol, o Timão reagiu. Ao som dos gritos e cantos da torcida, o elenco colocou as jogadoras para buscar a vantagem. Porém, isso acabou deixando a defesa exposta, e foi exatamente o que o Flamengo aproveitou.

Aos 23 minutos, Daiane Santos acertou de cabeça as redes de Lelê para diminuiu o placar.

O primeiro gol do @TimeFlamengo veio de bola parada, golaço de cabeça da zagueira e capitã Daiane. #SupercopaFeminina pic.twitter.com/BLUTHCj1mC — Gabriela Nolasco (@gabinolasco) February 12, 2023

Com a marcação, o Fla aumentou o ritmo e ganhou o gás necessário para buscar a final. Em cobrança de falta de Agustina, a zagueira lançou a bola para Sole Jaimes na área que, de cabeça, serviu Giovanna aos 34 minutos.

A atacante, porém, acertou a bola para fora. A pressão do Rubro-Negro seguiu até os minutos finais. Crivelari, aos 40, teve dois lances seguidos de tentativas. A atacante assustou a goleira Lelê, que ficou com a bola facilmente.

Aos gritos de "É campeão", a torcida seguiu comemorando. Nos acréscimos, as anfitriãs conseguiram segurar as rivais e consequentemente o resultado. Por 4 x 1, o Corinthians conquistou o segundo título da Supercopa Feminina do Brasil.

Escalação do Corinthians: Lelê; Belinha, Andressa Pereira, Tarciane, Yasmim; Diany, Juliana Ferreira, Victória Albuquerque; Gabi Portilho, Millene e Tamires.

Escalação do Flamengo: Bárbara; Monalisa Belém, Daiane Santos, Thaís Regina, Jucinara; Kaylane Mello, Thaísa Moreno, Duda; Maria Alves, Giovanna e Sole Jaimes.

Premiação

Além da taça e da medalha dourada, o campeão da Supercopa Feminina do Brasil ganha R$ 500 mil.

O segundo colocado fica com R$ 300 mil, além da medalha em prata. A premiação é entregue pela CBF e funciona como uma espécie de recompensa por chegarem até aqui. Os times das fases anteriores não embolsam nenhum valor.

Esta é a primeira edição com premiação em dinheiro da Supercopa Feminina do Brasil. Na temporada passada, o Corinthians ganhou do Grêmio, mas só ficou com a taça.

Nenhuma premiação em dinheiro foi entregue, diferente do futebol masculino onde o campeão e o vice embolsaram grandes quantias.

+ Após vexame no Mundial, Vítor Pereira vai sair do Flamengo?

Quais equipes disputaram a Supercopa este ano?

As equipes de Corinthians, Flamengo, Internacional, Athletico PR, Atlético MG, Avaí, Real Brasília e Ceará disputaram a Supercopa do Brasil Feminino na temporada.

A primeira fase traz quatro jogos, onde todas as etapas são disputadas em partida única. O Corinthians venceu o Galo nas quartas de final, superando na semifinal o Internacional por 2 a 1, conquistando a classificação para a grande final.

Este é o primeiro título na temporada feminina do futebol.

Leia também

Com gols de Vini Jr, Real Madrid é campeão Mundial de Clubes 2023