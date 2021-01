Tom Brady deve continuar no Buccaneers em 2021, afirma site

Tom Brady, considerado um dos melhores jogadores da NFL, não deve parar de jogar em 2021. É o que informou o jornalista Ian Rapoport, da NFL Network. Com 43 anos, o americano defendeu por vinte anos o New England Patriots e agora, no Tampa Bay Buccaneers, também pretende fazer história. Então, confira quais os planos de Brady para o novo ano.

Tom Brady no Buccaneers

Depois de vinte anos vestindo a camisa do Patriots, time onde fez história no futebol americano conquistando seis Super Bowls, o quarterback de 43 anos decidiu traçar novos desafios e assinou no ano passado com o Tampa Bay Buccaneers. O acordo, segundo o site do Yahoo, é válido por dois anos e possui o valor de $ 50 milhões de dólares.

Mesmo com a idade, na temporada atual chegou a marca de 4.633 jardas, 40 touchdowns e 12 interceptações. Além disso, a equipe atualmente disputa os playoffs, o primeiro desde 2007.

From @NFLGameDay: #Bucs QB Tom Brady plans to play in 2021 and expects it to be even better… while the #Bills will approach QB Josh Allen's agents about a potential huge contract extension this spring or summer. pic.twitter.com/5glxAax2rG — Ian Rapoport (@RapSheet) January 9, 2021

+ Tom Brady: 7 coisas que você provavelmente não sabia sobre ele

Playoffs da NFL

Depois de alterar as regras, a NFL definiu que 14 equipes de todo o país irão aos playoffs para brigar pelo título do Super Bowl nesta temporada. São elas:

Kansas City Chiefs

Buffalo Bills

Pittsburgh Steelers

Tennessee Titans

Baltimore Ravens

Cleveland Browns

Indianapolis Colts

Green Bay Packers

New Orleans Saints

Seattle Seahawks

Washington

Tampa Bay Buccaneers

Los Angeles Rams

Chicago Bears

Então, neste sábado (09), a equipe de Tom Brady dá o pontapé inicial na busca pelo troféu mais valioso do futebol americano. Os Buccaneers enfrentam o Washington Football Team, às 22h15.

Onde assistir aos jogos da NFL?

A ESPN tem os direitos de transmissão do futebol americano aqui no Brasil. Assim, a emissora exibirá os confrontos dos playoffs. Além disso, também possui transmissão através do aplicativo Watch ESPN.