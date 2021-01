Memes do futebol em 2020: relembre o que bombou na web

No ano em que o futebol parou por causa da pandemia do coronavírus, os memes continuaram com tudo e garantiram um respiro para a torcida ao longo de 2020. Sem poder ir ao estádio, as redes sociais viraram arquibancadas virtuais, com espaço para muita zoeira. Afinal, ganhando ou perdendo, os torcedores sempre terão um motivo para fazer piada.

Memes do futebol em 2020

O ano começou aparentemente normal, com a disputa dos Estaduais, da Libertadores e da Copa do Brasil. A partir de março, no entanto, os campeonatos foram paralisados. Mas, mesmo com a pausa do futebol, os memes já estavam com tudo em 2020.

Adulto Ney

TODO MUNDO POSTANDO ANTI ZIKA DO NEYMAR pic.twitter.com/jYrgIuwOzt — Sazin Sazon (@xxrafinhasa) August 12, 2020

Com grandes atuações na Liga dos Campeões, Neymar deixou de ser menino passou a ser chamado de Adulto Ney. Aliás, nas oitavas contra o Borussia Dortmund, o camisa 10 do PSG rebateu a provocação de Haaland e imitou o gesto de “meditação” do norueguês. Chegou à final da Champions, mas não foi desta vez que conseguiu ser reconhecido como melhor do mundo.

Ronaldinho preso

*Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai portando um passaporte falso* Qual será a foto que tinha no passaporte? pic.twitter.com/vSZC3eecD6 — Jonathan Fernandes (@OJonathanF) March 5, 2020

Em março, pouco antes da chegada da pandemia, Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai por falsificação de passaporte. Mas o Bruxo logo se enturmou com os detidos e jogou até um campeonato de futebol dentro da prisão. Enquanto isso, a internet brasileira brincava com mais um “rolê aleatório” do craque. No entanto, ele só saiu da cadeia depois de quase seis meses.

Corinthians x Guarani

REAÇÃO DO CORINTIANO QUANDO OUVE A PALAVRA GUARANI pic.twitter.com/EcjiSRgWUG — #MILGRAU2020 ™ (@parmeramilgrau) March 17, 2020

Após perder para o Guaraní do Paraguai na pré-Libertadores, o Corinthians ficou atrás do Guarani de Campinas em seu grupo no Paulistão. Assim, na pausa do futebol na pandemia, o alvinegro estava em situação delicada para conseguir a classificação. Ainda assim, o Corinthians chegaria à final do Estadual. Mas o trauma com o Guarani não deixou de se tornar um dos memes do futebol em 2020.

O pai tá on?

Neymar já estava pronto pra ser o melhor do mundo 😂😂😂😂

O Pai Tá Off pic.twitter.com/WwirK8w5Wg — Cristiane Martins (@crikaamartins) August 23, 2020

Depois que o PSG perdeu para o Bayern de Munique na final da Champions League, o famoso bordão do atacante Neymar ganhou uma nova versão.

O cheirinho voltou

A FREGUESIA CONTRA ATACA pic.twitter.com/ctSlDOPoeJ — SÃO PAULO MIL GRAU (@SaoPauloMiIGrau) November 19, 2020

Após uma temporada quase perfeita em 2019, o Flamengo amargou eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Assim, acabou virando um dos memes do futebol em 2020.

“Melhor time do Brasil”

Renato Gaúcho tá muito desanimado pra quem tá assistindo ao melhor futebol do Brasil. pic.twitter.com/vhn5D7iEyH — Olé do Brasil (@Oledobrasil) December 16, 2020

Logo depois de dizer que o Grêmio tinha o melhor time do Brasil, o técnico Renato Gaúcho viu sua equipe ser varrida da Libertadores pelo Santos. E os memes não perdoaram.

Caretas do Diniz

O time ganhando por 3×0 Diniz: pic.twitter.com/XU0X9pqOQC — SPFC DA DECEPÇÃO (@SPFCDaDecepcao) December 10, 2020

O São Paulo terminou 2020 na liderança do Brasileirão, mas as reações do técnico Fernando Diniz viraram meme em 2020. O time pode estar goleando, mas o treinador vai continuar se esgoelando na beira do campo…

Espanha humilha a Alemanha

Seis anos depois, os brasileiros ainda não se esqueceram do 7 a 1. Afinal, quando a Espanha aplicou 6 a 0 na Alemanha pela Liga das Nações, a torcida do Brasil comemorou mais que os próprios espanhóis.

Cristiano Ronaldo no The Best

OLHA O CRISTIANO RONALDO KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/0jderpemz4 — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) December 17, 2020

Todo mundo sabia que Lewandowski ganharia o prêmio de melhor do mundo, mas Cristiano Ronaldo simplesmente não gosta de perder. A cara dele na hora do anúncio diz tudo.

Honda Boi

A torcida do Botafogo pixou “Honda boi” no muro do CT KKKKKKKKKKKK Sim, não faz o menor sentido. pic.twitter.com/8shLbxlzpK — VersoSantista (@VersoSantista) December 2, 2020

O ano de 2020 não foi fácil para o Botafogo, que acabou virando fonte inesgotável de memes no futebol. Afinal, esta pichação de torcedores em protesto contra o desempenho de Honda é um meme por si só. O que será que eles quiseram dizer com isso?