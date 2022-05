Onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje: transmissão do GP de Miami

Neste domingo, 8 de maio de 2022, os pilotos entram na pista do Autódromo Internacional de Miami para disputar o Grande Prêmio de Miami, a quinta prova da temporada 2022 na Fórmula 1, a partir das 16h30 (Horário de Brasília). Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu a pole position e por isso vai largar em primeiro. A seguir, saiba onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje.

Onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje?

A corrida da Fórmula 1 hoje vai passar ao vivo na BAND, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos.

O canal da TV aberta é o grande responsável pelos direitos de imagens da competição no país. Com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, você pode acompanhar as grande emoções em todos os estados do Brasil.

Se prefere assistir online, pode assistir pelo site (www.band.uol.com.br) ou no aplicativo BandPlay, para Android e iOS. Se preferir, ainda tem a opção do BandNewsFM.

Informações de onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje

Horário: 16h30

Local: Miami, na Flórida, Estados Unidos

Onde assistir: BAND, BANDPLAY e Site da BAND, Rádio BandNewsFM

Grid de largada para a corrida F1 hoje

Charles Leclerc, da Ferrari, fez a pole position e por isso vai largar na primeira posição do grid de largada do GP de Miami neste domingo, 8 de maio de 2022.

Carlos Sainz, também da Ferrari, e Max Verstappen, fecham o pódio da corrida. Já Sergio Perez, também da Red Bull, aparece na quarta posição.

Depois de um início de temporada complicado, Lewis Hamilton, da Mercedes, conseguiu uma melhor posição ao terminar em sexto lugar, deixando o seu companheiro de equipe, George Russell, para trás.

O treino classificatório contou com grandes disputas e muita emoção do começo ao fim. Esteban Ocon, que bateu o carro no terceiro treino livre no sábado, ficou fora.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Quatro provas já foram realizadas no calendário da Fórmula 1 no ano de 2022. Leclerc já venceu duas etapas, assim como Verstappen. Os dois aparecem nas primeiras posições da classificação dos pilotos.

A temporada tem se mostrado cada vez mais inovadora do que o público esperava. Agora, os torcedores esperam pela próxima corrida da temporada para seguir.

É importante ressaltar que o GP da Rússia foi cancelado após a invasão das tropas russas na Ucrânia.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – 06 a 08 de maio no Miami Gardens

GP da Espanha – 20 a 22 de maio no Circuito da Catalunha

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina