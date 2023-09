Onde assistir a luta de Canelo Álvarez x Jermell Charlo no boxe hoje - 30/09

É a luta do ano no boxe! O mexicano Canelo Álvarez, atual campeão mundial dos super-médios, vai enfrentar o americano Jermell Charlo, campão júnior dos médios e dono de quatro títulos, neste sábado, 30 de setembro, em Las Vegas, a partir das 21h (de Brasília). No total, oito cinturões estão envolvidos na luta, quatro em cada lado.

Quem vai transmitir a luta de Canelo Álvarez x Jermell Charlo hoje ao vivo?

Para assistir a luta histórica de Canelo Álvarez e Jermell Charlo no boxe é só ligar no canal ESPN 2 e no serviço de streaming Star Plus a partir das 21h, horário de Brasília. Dá para ver em qualquer lugar do país na televisão ou aplicativo em dispositivos móveis com acesso à internet.

Os direitos do evento de boxe pertencem ao grupo Disney, por isso a luta só estará disponível em operadoras de TV por assinatura nos canais ESPN e na plataforma Star Plus para quem é assinante. Acesse www.starplus.com, faça o cadastro e escolha o melhor plano ao seu bolso.

Horário: a partir das 21h (de Brasília)

Local: T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos

Onde assistir: ESPN 2 e Star Plus

Horário da próxima luta do Alex Poatan no UFC 2023 valendo cinturão

O que esperar da luta do ano no boxe?

Anunciada como 'a luta do ano no boxe', o confronto entre Saúl Álvarez e Charlo será acirrado entre todos os rounds. A pesagem entre os pugilistas, realizada na última sexta-feira, 29 de setembro, deu uma prévia do que será a luta principal neste sábado, com troca de farpas e provocações entre os atletas.

Inicialmente, a luta seria entre Saúl e o irmão gêmeo de Jermell, o campeão dos médios do WBC Jermall Charlo, mas o atleta decidiu ficar fora por lesões e problemas de saúde mental.

Canelo Álvarez, 33 anos, é o atual campeão dos médios com 63 lutas no cartel, com 59 vitórias onde 39 foram por nocaute, dois empates e duas derrotas. O mexicano vem de vitória contra John Ryder em maio deste ano após perder a segunda luta na carreira contra Dmitrii Bivol.

Já Jermell Charlo, 33 anos, também não fica atrás. O americano está confiante para a luta porque vem de uma sequência de quatro vitórias, a última contra Brian Carlos Castano por nocaute técnico. Em seu cartel, o atleta coleciona 37 lutas com 35 vitórias, uma derrota e um empate.

Canelo é um lutador completo, especialista em movimentação, defesa e muita técnica. Já Charlo é rápido em seus golpes principalmente quando o assunto é nocaute, por isso tem um leve favoritismo ao seu lado na luta de boxe deste sábado.

Card completo de boxe hoje

Além da luta valendo os cinturões mundiais do super-médios, outras nove disputas também serão realizadas neste sábado, em Las Vegas, pelo grande evento de boxe.

Títulos WBC, WBA, WBO, IBF super-médios: Saul “Canelo” Alvarez x Jermell Charlo

Título interino dos meio-médios do WBC: Yordenis Ugas x Mario Barrios

Super meio-médio: Jesus Alejandro Ramos Jr x Erickson Lubin

Peso-médio: Elijah Garcia x Jose Armando Resendiz

Peso-pesado: Frank Sanchez x Scott Alexander

Peso-superleve: Gabriel Valenzuela x Yeis Gabriel Solano

Peso-médio: Terrell Gausha x KeAndre Leatherwood

Peso meio-pesado: Oleksandr Gvozdyk x Isaac Rodrigues

Peso superpluma: Curmel Moton x Ezequiel Flores

Peso superpluma: Justin Viloria x Angel Barrera

Leia também:

Próxima luta de Whindersson Nunes no boxe em 2023 está marcado