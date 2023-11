Onde assistir a luta de Robson Conceição x Emanuel Navarrete

Robson Conceição tem a terceira chance de conquistar o seu primeiro cinturão mundial no boxe profissional. Nesta quinta-feira, 16 de novembro, o brasileiro vai enfrentar o mexicano Emanuel Navarrete em Las Vegas, às 22h15 (de Brasília) em busca do título dos superpena na Organização Mundial de Boxe. Confira onde assistir e todas as informações sobre a luta.

Luta de Robson Conceição hoje no boxe

O confronto de Robson Conceição e Emanuel Navarrete está prevista para começar às 22h15, horário de Brasília, nesta quinta, já que é a luta principal do evento. A única forma de acompanhar o evento é pelo canal Combate, disponível em operadoras de TV por assinatura e no streaming, com narração de Rhoodes Lima e comentários de Daniel Fucs.

As lutas preliminares de boxe serão exibidas também no Combate. Quem é apaixonado pelo esporte pode acompanhar na televisão, no aplicativo do Combate ou no Globoplay caso tenha o plano com a opção. Os valores vão de acordo com as opções.

Robson Conceição vai lutar contra o mexicano Emanuel antes do embate principal entre Shakur Stevenson e Edwin De Los Santos, que também vale o título mundial na categoria peso-leve.

Horário: 22h15 (de Brasília)

Local: T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos

Onde assistir: Combate

Relembre os recordes e o legado de Anderson Silva no UFC

Quem é Emanuel Navarrete, adversário de Robson?

Favorito na disputa contra o brasileiro, o pugilista Emanuel Navarrete, 28 anos, é o atual campeão mundial da categoria superpena da OMG, a Organização Mundial de Boxe. Nascido em San Juan Zitlaltepec, no México, o atleta já venceu três cinturões e agora está pronto para defender mais uma vez o título.

Em agosto, Emanuel venceu o também mexicano Oscar Valdez em decisão unânime ao defender o seu cinturão. O lutador começou no boxe amador, somando 115 disputas, conforme indica o portal GE. Navarrete já venceu conquistou o título de três categorias diferentes de peso, a supergalo, superpena e pena, unindo-se a Popó no triunfo como super campeão WBO.

O mexicano tem 39 lutas profissionais, com 38 vitórias e uma derrota, sendo 31 em nocautes. De acordo com o GE, o pugilista já venceu nomes como Christopher Diaz, Liam Wilson, Joet Gonzalez e Isaac Dogboe. O desafio entre Robson e Emanuel será equilibrado, mas é o mexicano quem tem certa vantagem.

Emanuel Navarrete:

Nacionalidade: Mexicana

Data de nascimento: 17 de janeiro de 1995

Altura: 1,70

Total de lutas: 39

Registro: 38-1-0 (31 nocautes)

Quais são as lutas de boxe hoje?

Além da disputa entre Emanuel Navarrete e Robson Conceição, o evento em Las Vegas apresenta também a luta entre Shakur Stevenson e Edwin De Los Santos, valendo o cinturão peso-leve. Outros oito confrontos estão na programação desta quinta-feira, no show promovido pela Top Rank Boxing.

A seguir, confira o card completo do evento de acordo com o site oficial da organizadora.

Cinturão peso-leve: Shakur Stevenson x Edwin De Los Santos

Cinturão peso-superpena: Emanuel Navarrete x Robson Conceicao

Peso meio-médio: Brian Norman Jr. x Quinton Randall

Peso-pena: Floyd Diaz x Max Ornelas

Peso-médio: Troy Isley x Vladimir Hernandez

Superpeso médio: Giovanni Sarchioto x Lucas de Abreu

Peso-leve: Abdullah Mason x Jose Cardenas

Peso-leve: Emiliano Vargas x Brandon Mendoza

Peso-pesado: Jackson Murray x Steven Torres

Peso meio-médio júnior: Hugo Micallef x Sergio Odabai

Leia também:

Saiba quando vai ser a luta de Popó e Bambam no boxe em 2024