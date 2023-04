Onde assistir a luta de Whindersson Nunes x Filipek hoje e ao vivo

O humorista Whindersson Nunes está de volta ao ringue! Neste sábado, 22 de abril, o brasileiro enfrenta o polonês Filipek na Ovo Wembley Arena, em Londres, no High Stakes, torneio internacional de boxe com celebridades da internet. O evento começa às 15h, horário de Brasília.

O duelo é válido pelas quartas de final do torneio de boxe. Quem vencer vai lutar contra My Mate Nate ou King Kenny na semifinal, marcada para 03 de junho, sábado, em Dublin, Irlanda.

A final do High Stakes vai ser em Londres, 05 de agosto, sábado.

Como assistir a luta de Whindersson Nunes hoje?

A luta de Whindersson Nunes hoje tem transmissão no pay-per-view Kingpyn Boxing, empresa responsável pelo evento. Nenhum canal de televisão vai exibir o torneio neste sábado.

Para assistir as lutas o torcedor tem que comprar o pacote da Kingpyn no site (kingpynboxing.com). Clique na opção "Buy PPV", depois em "Compre o acesso", escolha qual pacote quer e aí faça o cadastro, complementando com os dados do cartão.

O pacote mais barato sai por R$ 27,99. O Premium, com qualidade full HD, é R$ 37,99. Já o Watch Party, com direito a bastidores e a festa ao vivo está R$ 47,99. O site está em inglês, mas é possível traduzir.

No horário de Brasília, o evento de boxe começa às 15h. Mas a luta de Whindersson deve começar mais tarde.

Horário : 15h (Horário de Brasília)

: 15h (Horário de Brasília) Local : Ovo Wembley Arena, em Londres, Inglaterra

: Ovo Wembley Arena, em Londres, Inglaterra Onde assistir: PPV do Kingpyn Boxing

Conheça Filipek, o adversário de Whindersson

O adversário de Whindersson Nunes é o rapper polonês Filip Marcinek, ou Filipek. Ele tem 27 anos e assim como o brasileiro também está se aventurando no mundo das artes marciais.

No total, o polonês tem duas vitórias e duas derrotas. Mas é no mundo da música que Filipek ganhou visibilidade, principalmente na Polônia. No Spotify, o astro tem mais de 368 mil ouvintes mensais, com sucessos como "Inferno" e "North Face".

Whindersson e Filip se provocam desde que a luta foi marcada. O polonês colocou na sua página do Instagram uma provocação para o oponente: "Whindersson Nunes é um fraco". Na pesagem, eles também trocaram farpas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

Programação do evento

Whindersson Nunes não é o único brasileiro no High Stakes. A influenciadora Jully Poca estreia também neste sábado, nas quartas de final, na categoria feminina.

No Instagram, Jully tem mais de um milhão de seguidores. No Tik Tok são mais de 2 milhões, com muitas curtidas em seus vídeos. Ela é também lutadora de kung fu e professora de artes marciais.

Jully vai enfrentar Daniella nas quartas de final. A vencedora segue para a semifinal em busca do tão sonhado prêmio no valor de R$ 1 milhão, o mesmo que US$ 200 mil.

Confira a programação do High Stakes neste sábado.

LUTAS DO TORNEIO MASCULINO:

My Mate Nate x King Kenny

Aneson Gib x Austin McBroom

Jarvis x Tom Zanetti

Whindersson x Filipek

LUTAS DO TORNEIO FEMININO:

6AR6IE6 x Whitney Johns

Elle Brooke x Ms. Danielka

Daniella Hemsley x Jully Poca

Emily Brooke x Amber O'Donnell

Leia também: Cuca no Flamengo: como foi a passagem do técnico no Rubro-Negro?