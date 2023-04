Luta de Whindersson Nunes vai passar na TV? Como assistir hoje

O torneio de boxe High Stakes recebe o humorista Whindersson Nunes neste sábado, 22 de abril, para um duelo acirrado com o rapper polonês Filipek em Londres. O evento tem início às 15h, horário de Brasília. Saiba como assistir a luta de Whindersson Nunes hoje.

Além da luta de Whindersson, outros sete combates também serão disputados neste sábado. Todos são válido pelas quartas de final, onde o vencedor segue para a semifinal do campeonato, marcada para 03 de junho, na Irlanda.

Qual canal vai passar a luta de Whindersson Nunes hoje

Nenhum canal de TV vai transmitir a luta de Whindersson Nunes hoje. As emissoras não compraram os direitos de imagem para exibir o evento de boxe neste sábado. Não dá para assistir em nenhum canal.

Só dá para assistir no pay-per-view do Kingpyn Boxing, empresa responsável pelo torneio. O valor mais barato sai por R$ 27,99. O Premium, com qualidade HD na transmissão é de R$ 37,99, enquanto o Watch Party está R$ 47,99.

Para comprar o pacote acesse o site (kingpynboxing.com ou kingpyn.tv), clique em "Buy PPV" e siga o passo a passo com os seus dados no site.

Dá para assistir no computador, celular e tablet. Verifique a smartv se o aparelho tem o aplicativo disponível.

Histórico do humorista

Esta é apenas a segunda luta de Whindersson Nunes como atleta do boxe. A estreia do humorista aconteceu em fevereiro do ano passado quando enfrentou Popó, lenda do esporte, na primeira edição do Fight Music Show, em Santa Catarina.

Após decisão dos árbitros, Whindersson e Popó empataram no ringue, mas as provocações antes do evento tomaram conta.

O oponente do piauiense no High Stakes é Filipek. Ele tem duas vitórias e duas derrotas. Não há favoritos na luta de hoje.

Próximo adversário de Whindersson

Se Whindersson Nunes vencer o polonês Filipek, ele avança para a semifinal do High Stakes. De acordo com o chaveamento produzido pela Kingpyn Boxing, ele vai enfrentar o ganhador de My Mate Nate ou King Kenny na semifinal.

O campeão da categoria, masculino ou feminino, leva R$ 1 milhão, ou 200 mil dólares para casa. Quem perde as disputas se despede e é eliminado da competição.

LUTAS DO MASCULINO:

My Mate Nate x King Kenny

Aneson Gib x Austin McBroom

Jarvis x Tom Zanetti

Whindersson x Filipek

LUTAS DO FEMININO:

6AR6IE6 x Whitney Johns

Elle Brooke x Ms. Danielka

Daniella Hemsley x Jully Poca

Emily Brooke x Amber O'Donnell

