Horarios pré-temporada F1 em 2023 e como assistir a programação em Bahrein

Confira a programação completa dos treinos em Bahrein, no último fim de semana no mês de fevereiro, antes da temporada começar

Prepare-se para acelerar junto ao seu piloto favorito na F1 porque a edição 2023 vai começar! Neste fim de semana, entre 23 a 25 de fevereiro, os competidores participam dos treinos na pré-temporada no Circuito de Sakhir, no Bahrein. O evento tem como finalidade preparar os pilotos e testar os carros antes do início da temporada.

Fique por dentro da programação em Bahrein neste fim de semana. Confira os horários e a agenda completa.

Os treinos da pré-temporada tem mais de nove horas de duração cada. As equipes escolhem qual piloto vai treinar no dia, com a possibilidade de dividir os períodos entre os dois. Não há limite de voltas, assim como os times podem treinar as estratégias e até o pit stop.

Programação da pré-temporada da F1 em Bahrein

O Circuito Internacional do Bahrein de 5,412 quilômetros recebe a sessão de treinos na pré-temporada da F1 neste fim de semana, entre 23 a 25 de fevereiro, com todos os pilotos na pista.

O evento acontece um fim de semana antes do Grande Prêmio do Bahrein, em Sakhir, a primeira prova oficial da Fórmula 1 na nova temporada.

Os testes são utilizados para as equipes e os pilotos conhecerem os novos carros antes da temporada começar. As estratégias são colocadas à prova em todos os competidores.

Confira a agenda completa dos treinos em Bahrein durante a pré-temporada da F1 em 2023.

QUINTA-FEIRA, 23/02:

Primeiro dia - 04h até 13h30 (BandSports)

SEXTA-FEIRA, 24/02:

Segundo dia - 04h até 13h30 (BandSports)

SÁBADO, 25/02:

Terceiro dia - 04h até 13h30 (BandSports)

Quem vai disputar o pré-treino da Fórmula 1

A novidade para o treino da pré-temporada da Fórmula 1 em Bahrein é a presença do brasileiro Felipe Drugovich, que substituiu Lance Stroll na Aston Martin.

A equipe confirmou através das redes sociais que o brasileiro estará no comando do AMR23 este fim de semana, já que Lance, piloto principal, se machucou em acidente de bicicleta na Espanha. A sua presença na primeira prova da temporada é incerta.

Os três treinos contam com uma programação especial disponível no site. Não são todos os pilotos que participam todos os dias na competição. Além disso, as equipes fazem questão de dividir, por exemplo, um piloto corre na manhã e o outro a tarde.

As equipes ainda não definiram quais são os pilotos de sábado e domingo.

Confira a programação dos três dias.

SEXTA-FEIRA, 23 de fevereiro:

Red Bull - Max Verstappen

Ferrari - Carlos Sainz e Charles Leclerc

Mercedes - George Russell e Lewis Hamilton

Alpine - Pierre Gasly e Esteban Ocon

McLaren - Oscar Piastri e Lando Norris

Alfa Romeo - Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

Aston Martin - Felipe Drugovich e Fernando Alonso

Haas - Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen

AlphaTauri - Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

Williams - Alex Albon e Logan Sargeant

SÁBADO, 24 de fevereiro:

Red Bull - Sergio Pérez

Ferrari - A definir

Mercedes - George Russell e Lewis Hamilton

Alpine - A definir

McLaren - Oscar Piastri e Lando Norris

Alfa Romeo - Valtteri Bottas

Aston Martin - A definir

Haas - Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen

AlphaTauri - Nyck de Vries e Yuki Tsunoda

Williams - Alexander Albon

Circuito Internacional do Bahrein

Localizado em Sakhir, o Circuito Internacional do Bahrein possui 5,412 quilômetros. O espaço será o palco dos treinos neste fim de semana, durante a pré-temporada, assim como a primeira prova do ano, o Grande Prêmio do Bahrein.

O primeiro Grand Prix no local foi sediado em 2004, embora tenha sido construído dois anos antes sob o projeto de Hermann Tilke. Hoje, o recorde de voltas pertence à Pedro de la Rosa (2005), com 1:31.447.

Michael Schumacher foi o vencedor da primeira corrida em Bahrein, em 2004, com a presença do brasileiro Rubens Barrichello, pela Ferrari.

Os destaques da pista são a curva 10, a curva 12 e também o desafio de ultrapassagens.

Onde assistir os treinos da pré-temporada?

Os treinos da pré-temporada na Fórmula 1 são transmitidos no canal BandSports e no site da BAND durante todo o fim de semana.

O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. É preciso ter a emissora na programação para acompanhar todo o conteúdo da Fórmula 1 e os treinos ao vivo.

Porém, como a BAND não vai transmitir os treinos no canal aberto, optou por exibir o sinal da pré-temporada de graça através do site (www.band.uol.com.br). É só sintonizar a página da Fórmula 1 no portal, procurar o tempo real dos treinos e dar play no vídeo.

O torcedor pode assistir no computador como também no celular pelo navegador.

