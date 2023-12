Onde assistir Anthony Joshua x Otto Wallin no boxe ao vivo - 23/12

Para fechar o ano com chave de ouro, o evento de boxe "Day of Reckoning", promovido pela DAZN, colocará frente a frente Anthony Joshua e Otto Walli neste sábado, 23 de dezembro, em Riad, na Arábia Saudita. O torneio começa às 13h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o país.

Transmissão da luta Anthony Joshua x Otto Wallin de boxe

O evento de boxe começa às 13h, horário de Brasília, mas a luta entre Anthony Joshua e Otto Wallin na categoria peso pesado está prevista para acontecer mais tarde, já que é a última do card. A única forma de acompanhar o evento é pela DAZN, serviço de streaming por assinatura.

Para assistir a luta de boxe não basta ser assinante DAZN. Por R$ 79,90, você compra o pay-per-view do evento e pode ver onde e como quiser, seja pelo computador ou no aplicativo do celular, tablet e smartv se o aparelho for compatível.

Anthony fará a sua terceira luta em 2023, enquanto Otto está invicto há seis confrontos, com a única derrota da sua carreira em 2019, contra Tyson Fury.

Número de lutas: 8

Luta principal: Anthony Joshua vs Otto Wallin

Horário: 13h (De Brasília)

Local: Kingdom Arena, em Riad

País: Arábia Saudita

Onde assistir: DAZN

Informações de Anthony Joshua e Otto Wallin

Na luta principal entre Anthony Joshua, inglês de 34 anos, e Otto Wallin, sueco de 30, Joshua tem certa vantagem. Só este ano, o britânico passou por Jermaine Franklin em abril e Robert Helenius em agosto.

Anthony é bicampeão mundial dos pesos pesados. Acumula em seu cartel 29 lutas, com 26 vitórias e três derrotas, sendo 23 delas por nocaute. O seu alcance, segundo informações da DAZN, é de 2,08m, colocando-o na prateleira dos maiores na categoria. A vitória neste sábado não é só importante para manter a sequência de vitórias, mas também porque quer enfrentar Deontay Wilder no ano que vem.

As três derrotas de Anthony foram para Andy Ruiz e o atual campeão mundial Oleksandr Usyk, em duas oportunidades.

Do outro lado, Otto Wallin não é um adversário fácil. Otto tem 28 lutas, com 26 triunfos e apenas uma derrota, além de 14 nocautes, com alcance de 1,98m. Se vencer o duelo deste sábado, o sueco entrará para a lista dos grandes lutadores no peso pesado, aumentando a chance de brigar por um cinturão.

Quais dispositivos podem acessar a DAZN?

A DAZN, serviço de streaming de esportes por assinatura, funciona nas mais diversas plataformas de tecnologia, desde o computador até na televisão. É possível assistir a programação com apenas um toque na palma da mão e em qualquer lugar do mundo, já que a DAZN está disponível globalmente.

O sistema só funciona para assinantes, não dá para assistir de graça. A novidade é que o DAZN também pode ser encontrado em videogames, como o Playstation e Xbox, a depender do ano de lançamento.

É possível sintonizar a DAZN no site (www.dazn.com), através dos navegadores de web como Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, tanto no computador como no celular. Entre os dispositivos móveis, dá para acessar a plataforma no telefone, Android ou iOS, em tablets (até na Amazon Fire tablets), e videogames como Playstation 4, 5 e Xbox One e Series X|S.

Já na smartv, o DAZN pode ser encontrado no Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, Roku, LG Smart TV, Smartcast, Panasonic, Samsung, Sony, Hisense, Toshiba, Phillips, Vizio, Vestel e Sharp.

Quais são as lutas de boxe hoje?

Não tem brasileiro no evento de boxe "Day of Reckoning", mas oito lutas estarão disponíveis no card deste sábado. Duas disputas por cinturão aparecem na programação no feminino masculino.

Acompanhe o card completo do evento, de acordo com a DAZN.

CARD COMPLETO DE BOXE EM 23 DE DEZEMBRO DE 2023:

Peso pesado: Anthony Joshua x Otto Wallin

Peso pesado: Deontay Wilder x Joseph Parker

Pelo título meio-pesado da WBA de Bivol: Dmitry Bivol x Lyndon Arthur

Peso pesado: Daniel Dubois x Jarrell Miller

Peso cruzador: Jai Opetaia x Ellis Zorro

Peso pesado: Filip Hrgovic x Mark de Mori

Pelo título europeu dos pesos pesados ​​de Kabayel: Arslanbek Makhmudov x Agit Kabayel

Peso pesado: Frank Sanchez x Junior Fa

