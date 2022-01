O Australian Open deu o pontapé inicial em 16 de janeiro com as disputas em quadra pelo título do primeiro Grand Slam da temporada 2022. Estrelas como Rafael Nadal, Naomi Osaka e Ash Barty participam da competição este ano, com exceção de Djokovic que foi deportado do país. Confira onde assistir aos jogos do Australian Open 2022.

Onde assistir o Australian Open 2022?

Os canais ESPN, emissora da Rede Disney, são os responsáveis pelos direitos de transmissão do Australian Open na temporada. Todos os jogos do Grand Slam australiano vão passar na TV através dos canais ESPN 2 e ESPN 3, de acordo com os novos números da emissora.

Pela televisão, somente assinantes podem ter acesso ao conteúdo já que os canais só estão disponíveis em operadoras por assinatura em diferentes pacotes. Isso significa que o torcedor deve entrar em contato com a empresa e, caso não tenha, adquirir através de pacotes cada um dos serviços da ESPN.

No entanto, não-assinantes podem acompanhar os jogos do Australian Open através do Star +, serviço de streaming da ESPN pago através do computador ou smartphone, disponível nas lojas do Android e iOS.

O aplicativo oferece diferentes preços de assinatura, desde $R32,90 por mês até R$329,90 à vista anual. Basta acessar o site (www.starplus.com) e escolher.

Datas do Australian Open 2022

O Australian Open começou em 16 de janeiro, domingo, com a primeira rodada trazendo os principais tenistas do mundo entraram para as quadras de Melbourne. O campeonato segue até 30 de janeiro, com a grande final das duplas femininas e simples masculino.

Como a diferença de horário entre Brasil e Austrália é de 13 horas, os jogos serão transmitidos em terras brasileiras pelo horário da manhã, começando as 05h da manhã e indo até as 21h, durante o período da noite.

Como funciona o Australian Open?

A competição australiana conta com as categorias simples masculino e feminino, mistos, duplas masculinas, femininas e mistas, juniores, cadeirantes, cadeira de rodas quádrupla e lendas masculinas e femininas.

Cada categoria segue o seu formato onde tem o seu modelo de confrontos e números de participantes. No simples masculino e feminino, são 128 competidores, 16 qualificados e 8 pela repescagem em melhor de cinco sets.

Os atletas se enfrentam por três rodadas onde, através do chaveamento definido por sorteio pelo AO, somente o atleta vencedor da chave avança para as oitavas de final. Isso acontece porque 32 atletas são cabeças de chave, considerados mais fortes, dispostos a separa-los dos demais logo na primeira rodada do torneio. O primeiro e o segundo são colocados em extremos opostos, para que os dois melhores não possam se encontrar antes da final.

Depois, os vencedores de cada um dos confrontos avança para as quartas de final, semifinal e a grande final da competição na temporada.

Quais atletas vão disputar o Australian Open em 2022?

Daniil Medvedev, Angelique Kerber, Ashleigh Barty, Rafael Nadal, Karolina Pliskova, Leylah Fernandez e Alexander Zverev estão confirmados nas disputas do Australian Open em 2022. Os atletas já começaram a competir pela primeira rodada e agora buscam a grande final.

No entanto, a edição também tem baixas importantes no plantel de participantes. Novak Djokovic, o sérvio número 1 do mundo, ficou de fora da competição mesmo depois de ser confirmado no torneio. O atleta acabou sendo deportado do país depois de não se vacinar, exigência das autoridades australianas.

Roger Federer, Andy Murray, as irmãs Serena e Venus Williams também não vão participar por lesões.

