Onde assistir Djokovic hoje em Wimbledon 2022 e horário (29/06)

Para não perder o espetáculo de um dos melhores tenistas do mundo, saiba onde assistir Djokovic hoje em Wimbledon 2022. O tenista sérvio enfrenta o australiano Thanasi Kokkinakis nesta quarta-feira, 29 de junho, na quadra de grama a partir das 09h30 (Horário de Brasília). A seguir estão todas as informações que você precisa saber sobre o torneio de Wimbledon hoje.

O torneio de Wimbledon é o terceiro Grand Slam na temporada do tênis. Até aqui, Rafael Nadal venceu o Australian Open e o Roland Garros.

+ Confira todas as informações sobre os tenistas brasileiros em Wimbledon 2022

Onde assistir Djokovic hoje em Wimbledon 2022?

O jogo de Novak Djokovic hoje em Wimbledon vai passar na ESPN 2 e SporTV 3, na tv paga, e no Star +, serviço de streaming, a partir das 09h30 (Horário de Brasília).

Pode comemorar torcedor, porque o jogo do astro sérvio vai passar na televisão! Para não perder nenhum lance, os canais mostram desde os bastidores até o fim da partida com entrevistas e a classificação completa de Wimbledon.

Outra maneira é o serviço de streaming Star +, disponível somente no aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

ESPN 2 = Sky: 597, 197 / Oi: 71, 161 / Claro: 71, 571 / Vivo: 571, 461, 871, 46 / Blu TV: 345

SPORTV 3 = Sky: 37, 437 / Oi: 37 / Claro: 37, 537 / Vivo: 37, 337, 817, 537

STAR + = www.starplus.com / Aplicativo para Android e iOS

Chave de Djokovic em Wimbledon 2022

Pela primeira rodada de Wimbledon, Djokovic venceu o sul-coreano Kwon Soon-woo por 3 sets a 1. O sérvio marcou seis pontos no set facilmente contra o adversário na grama, classificando-se para a segunda fase do torneio inglês.

Por ocupar a terceira posição do ranking mundial do tênis, Djokovic foi cabeça de chave no sorteio de Wimbledon, responsável por definir os confrontos do simples masculino.

De acordo com o chaveamento, ele vai jogar contra o australiano Thanasi Kokkinakis nesta quarta-feira e, se vencer, aí terá pela frente Alejandro Tabilo ou Miomir Kecmanovic na terceira fase.

Depois, nas oitavas de final, poderá encontrar Nikoloz Basilashvili, Quentin Halys, Tim van Rijthoven ou Reilly Opelka.

Como funciona o torneio de Wimbledon?

O torneio de Wimbledon é realizado todos os anos em Londres, na Inglaterra, entre os meses de junho e julho, na quadra de grama.

As modalidades são as mesmas dos outros Grand Slam: simples feminino e masculino, duplas femininas, masculinas e mistas, simples juvenil masculino e feminino e cadeirantes masculino e feminino. Em cada categoria a fase qualificatória é realizada, seguindo para a primeira, segunda e terceira rodada. A partir das oitavas, começa de verdade a disputa pelo troféu.

Depois, disputam as quartas de final, semifinal e, por fim, o tão sonhado título do terceiro Grand Slam na decisão, marcada para 10 de julho pela manhã.