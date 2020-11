Alemanha x Ucrânia: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

Alemanha e Ucrânia se enfrentam neste sábado (14), às 16h45, pela quinta rodada da grupo 4, na Liga A, pela Liga das Nações, na Red Bull Arena, em Leipzig. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Ambas as seleções estão empatadas, com seis pontos cada, compartilhando a segunda posição. Quem vencer, segue em busca da classificação para a próxima fase. A Espanha é líder, com um ponto de diferença apenas, mas se perder, pode ter a liderança ameaçada.

Alemanha x Ucrânia: onde assistir?

A partida entre Alemanha x Ucrânia tem transmissão do canal oficial do Esporte Interativo no Youtube, às 16h45 (Horário de Brasília).

Ademais, você também pode assistir na plataforma EI Plus.

Situação das equipes na Liga das Nações

Alemanha e Ucrânia estão empatadas, com seis pontos cada pelo grupo 4. Então, a briga é pelo segundo lugar, mas é válido lembrar que a líder Espanha possui apenas um ponto a mais. Nesta rodada, todavia, enfrenta a Suíça fora de casa. Se perder, tanto a Alemanha como a Ucrânia podem tomar a posição.

A equipe alemã aparece com três empates e uma vitória. Já os ucranianos possuem duas vitórias e duas derrotas.

Possíveis escalações entre Alemanha x Ucrânia

Do lado dos anfitriões, Kroos não entra em campo por cumprir suspensão. Entretanto, Sule está de volta a seleção pois está recuperado da covid-19, informou o site oficial do Bayern de Munique.

Enquanto isso, Gosens, Schulz, Baku e Hofmann não jogam por problemas físicos, segundo o site da Federação Alemã de Futebol. As lesões apareceram depois do jogo amistoso contra a República Tcheca esta semana.

Provável Alemanha: Neuer; Sule, Ginter, Rüdiger, Max; Gündogan, Neuhaus; Goretzka ; Gnabry, Werner, Sané.

Por outro lado, para os ucranianos, Tymchyk, Artem Kravets e Korniienko são desfalques. O experiente Konoplyanka não aparece no plantel.

Provável Ucrânia: Pyatov; Konoplya, Matviienko, Kryvtsov, Sobol; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Tsygankov, Yaremchuk.

Outros jogos deste sábado

Além de Alemanha e Ucrânia, a bola também rola em oito partidas pela quinta rodada da Liga das Nações. Ademais, saiba os horários.

San Marino x Gibraltar – 11h

Malta x Andorra – 11h

Azerbaijão x Montenegro – 14h

Chipre x Luxemburgo – 14h

Letonia x Ilhas Faroé – 14h

Suécia x Croácia – 16h45

Portugal x França – 16h45 – Space, EI Plus e Youtube

Suíça x Espanha – 16h45