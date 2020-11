Croácia x Portugal: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

Croácia e Portugal se enfrentam nesta terça-feira (17), às 16h45, pela sexta rodada do grupo 3, da Liga A, pela Liga das Nações, em Split, no Estádio Poljud. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Nenhuma das equipes possui chances de classificação, já que a França ganhou a vaga ao vencer Portugal no final de semana. Entretanto, a Croácia corre o risco de ser rebaixada e, por isso, deve vir forte para o duelo. Já os portugueses buscam apenas uma melhor colocação na tabela.

Croácia x Portugal: onde assistir?

A disputa entre Croácia e Portugal tem transmissão ao vivo do canal TNT, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do canal oficial do Esporte Interativo no Youtube ou na plataforma EI Plus.

Situação das equipes na Liga das Nações

A primeira partida realizada entre os dois times na competição aconteceu durante a primeira rodada, no sábado (05), com Portugal vencendo por 4 a 1 em casa, no Estádio do Dragão, em Porto.

A seleção de Cristiano Ronaldo permanece em segundo lugar, com dez pontos. São três vitórias, um empate e uma derrota. Mesmo se vencer, não possui mais oportunidade de avançar para a próxima fase.

Por outro lado, os croatas precisam do resultado em seu favor para seguir na elite do torneio, já que estão empatado em pontos com a Suécia, com três para cada. Sendo assim, a Croácia venceu apenas uma vez, tendo quatro derrotas. Além disso, precisa torcer para uma vitória da França

Prováveis escalações entre Croácia x Portugal

Do lado dos anfitriões, muitas baixas. Kramaric, Brozovic e Vida estão afastados por covid-19. Uremovic é dúvida.

Além disso, Caleta-Car está suspenso e não pode jogar. Pela necessidade dos três pontos, o treinador Zlatko Dalic deve colocar força máxima em campo.

Provável Croácia: Livakovic; Jedvaj, Pongracic, Lovren, Barisic; Kovacic, Modric, Brekalo; Vlasic, Perisic; Budimir.

A seleção visitante não conta com Pepé, fora por lesão no pé. Contudo, Renato Sanches é dúvida para este jogo, podendo ser poupado por não estar 100% em forma após machucar-se em amistoso. No jogo passado, não entrou.

O técnico Fernando Santos deve utilizar reservas e titulares juntos, visto que Portugal não possui chance para mais nada.

Provável Portugal: Lopes; Cancelo, Guerreiro, Dias, Duarte; Pereira, Moutinho e Bruno Fernandes; Jota, João Felix e Cristiano Ronaldo.

Outros jogos desta terça

Além do confronto entre Croácia x Portugal, oito jogos também acontecem pela sexta rodada da Liga das Nações.

Ademais, todos eles estão disponíveis para assistir no EI Plus.

Andorra x Letônia – 16h45

França x Suécia – 16h45 – Youtube Esporte Interativo e EI Plus

Suíça x Ucrânia – 16h45

Montenegro x Chipre – 16h45

Malta x Ilhas Faroé – 16h45

Gibraltar x Liechtenstein – 16h45

Luxemburgo x Azerbaijão – 16h45

Espanha x Alemanha- 16h45 – TNT, Youtube Esporte Interativo e EI Plus