Como assistir jogo de Portugal hoje x Suíça na TV e online nas oitavas da Copa do Mundo

Pelas oitavas de final, as seleções de Portugal e Suíça se enfrentam nesta terça-feira, 06 de dezembro, na Copa do Mundo

Portugal ou Suíça, quem leva a melhor nas oitavas da Copa do Mundo? As seleções disputam a classificação para as quartas nesta terça-feira, 6 de dezembro, no Estádio Lusail, palco da grande final no Catar. O jogo de Portugal hoje vai começar às 16h (horário de Brasília). Saiba como assistir e todos os detalhes no texto a seguir.

Quando é o jogo de Portugal hoje na Copa

O último jogo das oitavas de final da Copa do Mundo entre Portugal e Suíça começa às 16h (Horário de Brasília) na terça-feira, 6 de dezembro.

O chute inicial do jogo de Portugal hoje será 15h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No Catar, a disputa vai ser às 22h, horário local.

Que canal de TV vai passar o jogo de Portugal hoje?

O jogo de Portugal hoje e Suíça será transmitido pela Globo e SporTV por todo o país de graça, a partir das 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail.

Os fãs das seleções na Copa do Mundo têm opções diferentes na transmissão do torneio. Dá para assistir os jogos na Rede Globo, dono das imagens no país.

O jogo Portugal x Suíça será transmitido pela Globo com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Sálvio Spinola.

Já a emissora SporTV, disponível em operadoras por assinatura, transmite com Luiz Carlos Jr., Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Janette Arcanjo.

Como assistir Portugal x Suíça no streaming

Os torcedores que preferem assistir no streaming têm como opção o GloboPlay, FIFA+, portal GE e o canal do Casimiro de graça.

Para quem já é assinante do GloboPlay, basta acessar a conte pelo dispositivo móvel. Quem não é pode sintonizar o aplicativo, se cadastrar com email e a senha para assistir ao vivo. O site de notícias GE, da Globo, também retransmite as imagens do canal ao vivo e de graça.

O FIFA+ é outra transmissão de graça no streaming, necessário apenas se cadastrar pelo site ou app no celular. Outra opção é o canal do Casimiro no Youtube ou na Twitch. O fã de futebol não paga nada para acompanhar.

Portugal x Suíça

Suíça venceu onze vezes, Portugal nove e cinco empates marcam o histórico de confronto entre as seleções, de acordo com o portal O Gol. O embate tem a vantagem dos suíços.

As seleções se enfrentaram em 12 de junho de 2022, na fase de grupos da Liga das Nações, com vitória para os suíços em 1 a 0 este ano.

Para a Copa do Mundo, o cenário é diferente. É a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo, e por isso o craque fará de tudo para dar o título aos portugueses. Terminou em primeiro lugar com sete pontos no grupo H, duas vitórias e uma derrota. Além de Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Felix são destaques.

Já a Suíça terminou em segundo lugar no grupo G com seis pontos, tendo duas vitórias e uma derrota. Os suíços terão de contar com o protagonismo de Embolo, Shaqiri, Xhaka e Freuler para garantir a classificação até as quartas.

Cristiano Ronaldo sem clube?

O Manchester United rompeu o contrato com Cristiano Ronaldo no fim de novembro após o craque conceder entrevista polêmica para o jornalista Piers Morgan.

Desde o início da Copa, Cristiano está sem clube. O jornal espanhol Marca, porém, relatou a possibilidade de o português retornar ao seu antigo clube, o Sporting de Lisboa.

Segundo a publicação do Marca, os carros de Ronaldo foram vistos estacionados próximo de Lisboa. O jornal também relatou que ver Cristiano jogar em Lisboa novamente seria o sonho de Dolores Aveiro, mãe do craque.

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, mostrou interesse em contratar Ronaldo por até 200 milhões de euros por temporada, além de acordos salariaisi e publicitários.

Quando são os jogos das quartas de final?

Oito se classificam para as quartas de final da Copa do Mundo. Cada um venceu o jogo das oitavas para chegar até aqui.

Quartas de final serão disputadas na sexta-feira e sábado, às 12h e 16h, horário de Brasília. Restam os jogos da Espanha, Marrocos, Portugal e Suíça.

Sexta-feira, 9 de dezembro: Brasil x Croácia - 12h (horário de Brasília)

Sexta-feira, 9 de dezembro: Holanda x Argentina - 16h (horário de Brasília)

Sábado, 10 de dezembro: Marrocos/Espanha x Portugal/Suíça - 12h (horário de Brasília)

Sábado, 10 de dezembro: Inglaterra x Fraça - 16h (horário de Brasília)

