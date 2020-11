Futebol na TV hoje: confira as partidas deste sábado (7)

O sábado, 7 de novembro, apresenta partidas de futebol dos mais diferentes campeonatos nacionais e internacionais. São jogos que prometem mudar completamente o rumo na tabela de classificação. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de futebol na TV hoje.

No Brasileirão Série A, a 20ª rodada abre o segundo turno com três jogos neste sábado que prometem ser pegados. Enquanto isso, a bola também rola nos mais diversos campeonatos europeus.

Brasileirão Série A – Futebol na TV hoje

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta três jogos neste sábado (7). Saiba os horários e como assistir aos jogos de hoje na TV.

Ahtletico-PR x Fortaleza – 18h – TNT Brasil

São Paulo x Goiás – 19h – Premiere

Atlético Goianiense x Corinthians – 21h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

Já na segunda divisão do Brasileirão, a 20ª rodada traz quatro jogos.

Brasil de Pelotas x Cuiabá x 16h – Sportv e Premiere

Figueirense x Operário-PR – 16h30 – Premiere

América-MG x Ponte Preta – 18h30 – Sportv e Premiere

Chapecoense x Oeste – 21h – Premiere

Brasileirão Série C

A série C do Brasileirão realiza as transmissões através da CBF TV, disponível no site oficial da entidade.

São José-RS x Ituano – 15h – CBF TV

Volta Redonda x Criciúma – 15h – CBF TV

São Bento x Londrina – 16h – CBF TV

Tombense x Ypiranga – 17h – CBF TV

Manaus x Ferroviário – 17h – CBF TV

Botafogo-PB x Imperatriz – 17h – Band (Norte e Nordeste) e DAZN

Santa Cruz x Vila Nova – 19h – DAZN

Brasileirão Série D

Somente um tem transmissão na TV. Ademais, todos os jogos estão disponíveis no site da CBF.

Aparecidense x Goianésia – 16h – TV Brasil

Campeonatos Internacionais -Futebol na TV hoje

Russo

Arsenal Tula x FC Rotor Volgograd – 10h30 – Bandsports

Tambov x Akhmat – 13h – Bandsports

Inglês

Everton x Manchester United – 09h30 – ESPN Brasil

Reading x Stoke – 2ª divisão – 09h30 – ESPN

Crystal Palace x Leeds – 12h – Fox Sports

Chelsea x Sheffield United – 14h30 – Fox Sports

West Ham x Fullham – 17h – DAZN

Alemão

Todas as partidas da Bundesliga são transmitidas pela plataforma Onefootball. Para assistir, você precisa baixar o aplicativo, ou então acessar o site oficial.

Augsburg x Hertha Berlin – 11h30

RB Leipzig x Freiburg – 11h30

Stuttgart x Eintracht Frankfurt – 11h30

Union Berlin x Arminia – 11h30

Mainz x Schalke 04 – 11h30

Borussia Dortmund x Bayern de Munique – 14h30 – Band e Onefootball

Italiano

Neste sábado nenhum jogo da Série A terá transmissão pela TV. Entretanto, você tem a opção de acompanhar através da plataforma EI Plus.

Cagliari x Sampdoria – 11h

Benevento x Spezia – 14h

Parma x Fiorentina – 16h45

Português

Vitória de Guimarães x Sporting – 17h30 – Fox Sports

Espanhol

Huesca x Eibar – 10h – Fox Premium

Barcelona x Betis – 12h15 – ESPN Brasil

Sevilla x Osasuna – 14h30 – ESPN Brasil

Atlético de Madrid x Cádiz – 17h – ESPN Brasil

Francês

Assim como o campeonato alemão, a liga francesa também transmite apenas no aplicativo Onefootball.

Bordeaux x Montpellier – 13h

PSG x Rennes – 17h