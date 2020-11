Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (21)

O sábado, 21 de novembro, apresenta jogos de futebol das mais variadas divisões de campeonatos nacionais quanto internacionais, já que a data FIFA encerrou-se esta semana. Ademais, saiba onde assistir aos jogos deste sábado na TV.

Pelo Brasileirão, o Flamengo recebe o Coritiba para tentar recuperar a liderança, mesmo estando dois pontos atrás do Galo. Na Europa, os campeonatos retornam após duas semanas de pausa devido a data FIFA.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Três jogos acontecem neste sábado (21), pela 22ª rodada do Brasileirão.

Flamengo x Coritiba – 19h – Premiere

Athletico-PR x Santos – 19h – TNT e EI Plus

Goiás x Palmeiras – 21h – Premiere

Brasileirão Série B

O sábado recebe quatro partidas disputadas pela segunda divisão do Brasileirão. Ademais, saiba os horários e onde assistir.

Operário x América-MG – 16h30 – Sportv e Premiere

Oeste x Brasil de Pelotas – 16h30 – Premiere

CRB x Náutico – 19h – Premiere

Cuiabá x CSA – 19h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série C

Poucos jogos da Série C possuem transmissão na TV. Entretanto, você também pode acompanhar através da CBF TV e no stream DAZN.

Ituano x Boa-MG – 16h – CBF TV

Imperatriz-MA x Vila Nova – 17h – BAND (Apenas Norte e Nordeste) e DAZN

Tombense x Brusque – 17h – CBF TV

Santa Cruz x Manaus – 19h – DAZN

Brasileirão Série D

Na Série D do Brasileirão, você também pode acompanhar todos os jogos através da CBF TV.

Portuguesa-RJ x Ferroviária – 15h – CBF TV

Jaciobá-AL x ABC-RN – 15h – CBF TV

Tubarão x Caxias-RS – 15h – CBF TV

Pelotas-RS x Novorizontino – 15h – CBF TV

Real Noroeste x Águia Negra – 15h – CBF TV

Nacional-PR x Toledo-PR – 15h30 – CBF TV

União-MT x Goiania – 16h – CBF TV

Aparecidense x Vitoria F.C. – 16h – CBF TV

Tupynambas-MG x Palmas Ltda – 16h – CBF TV

Brasiliense x Gama – 16h – TV Brasil e CBF TV

Ji-Paraná x Vilhenense – 16h – CBF TV

Joinville x Marcílio Dias-SC – 17h – CBF TV

Galvez x Independente – 17h30 – CBF TV

São Caetano x São Luiz-RS – 18h – CBF TV

Afogados-PE x Campinense – 19h – CBF TV

Atlético-BA x Caldense – 20h30 – CBF TV

Brasileirão Sub-20

Cruzeiro x Sport – 15h – CBF TV

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Russo

Krasnodar x Tambov – 10h – BAND

Spartak Moscou x Dínamo Moscou – 13h – Bandsports

Inglês

AFC Bournemouth x Reading – Segunda Divisão Inglesa – 09h30 – ESPN

Newcastle x Chelsea – 09h30 – ESPN Brasil

Aston Villa x Brighton – 12h – DAZN

Millwall x Cardiff – 12h – ESPN EXTRA

Tottenham x Manchester City – 14h30 – ESPN Brasil

Manchester United x West Browich – 17h – Fox Sports

Italiano

Crotone x Lazio – 11h – Bandsports e EI Plus

Spezia x Atalanta – 14h – BAND e EI Plus

Juventus x Cagliari – 16h45 – TNT e EI Plus

Espanhol

Levante x Elche – 10h – Fox Premium

Malaga x Leganes – 10h – Espanhol Segunda Divisão – ESPN EXTRA

Villarreal x Real Madrid – 12h15 – ESPN Brasil

Sevilla x Celta de Vigo – 14h30 – Fox Sports

Atlético de Madrid x Barcelona – 17h – ESPN Brasil

Alemão

As partidas do Campeonato Alemão, a Bundesliga, não possuem transmissão na TV neste sábado. Ademais, você pode acompanhar através do aplicativo Onefootball, tanto no celular quanto no computador.

Bayern de Munique x Werder Bremen – 11h30

Arminia x Bayer Leverkusen – 11h30

Borussia Monchengladbach x Augsburg – 11h30

Hoffenheim x Stuttgart – 11h30

Schalke 04 x Wolfsburg – 11h30

Eintracht Frankfurt x RB Leipzig – 14h30

Hertha Berlin x Borussia Dortmund – 16h30

Francês

Assim como o Alemão, você também pode assistir os jogos da rodada da Ligue 1 através do Onefootball.

Stade Brestois x Saint-Étienne – 13h

Turco

Gençlerbirligi x Fenerbahçe – 10h – DAZN

MLS – Campeonato dos Estados Unidos