Semifinal da Copa do Brasil: datas, premiação e o que esperar dos confrontos

Depois que os vencedores das quartas de final foram definidos na noite de quarta-feira (18), a Copa do Brasil conheceu os quatro times classificados para a semifinal. Assim, o título da competição mais democrática (e milionária) do Brasil ficará entre Grêmio, São Paulo, Palmeiras e América-MG.

Duelos da semifinal da Copa do Brasil

São Paulo x Grêmio

O clássico tricolor na semifinal da Copa do Brasil opõe duas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Afinal, estarão em campo cinco títulos da Libertadores e quatro Mundiais de Clubes, além de oito Campeonatos Brasileiros. No entanto, apenas um desses times já venceu a Copa do Brasil.

Enquanto o Grêmio é pentacampeão do torneio, o São Paulo nunca levantou o troféu da Copa do Brasil. O tricolor paulista só chegou à decisão uma única vez, em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro. Nesta edição, entretanto, não será fácil segurar o time de Fernando Diniz.

Com 5 a 1 no placar agregado diante do poderoso Flamengo comandado pelo ídolo tricolor Rogério Ceni, o São Paulo lavou a alma ao se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. A vitória por 3 a 0 no jogo de volta contra o rubro-negro, com grande atuação do atacante Luciano, mostrou que o tricolor paulista está determinado a encerrar o tabu na competição.

Por outro lado, o Grêmio aposta em sua forte tradição no torneio mata-mata. Os gaúchos avançaram à semifinal da Copa do Brasil depois de eliminar o Cuiabá com duas vitórias. Mas a vantagem no histórico de confrontos é do São Paulo. Nos 98 jogos entre os gigantes tricolores, os paulistas venceram 37 vezes, contra 32 vitórias gremistas e 29 empates. Pela Copa do Brasil, os dois times já duelaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado.

América-MG x Palmeiras

O América-MG é o único classificado à semifinal da Copa do Brasil que jogou todas as fases do torneio. Afinal, os outros três clubes entraram direto nas oitavas de final. Depois que eliminou o Corinthians nas oitavas, o Coelho passou pelo Internacional nos pênaltis em um duelo cheio de emoção, provocações entre os jogadores e confusão no final.

Assim, pela primeira vez, o América-MG disputará uma semifinal de Copa do Brasil. O adversário será o Palmeiras, tricampeão do torneio. Nas quartas de final, o alviverde eliminou o Ceará com 5 a 2 no placar agregado.

América-MG e Palmeiras se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018, e o alviverde levou a melhor. No retrospecto geral, foram 25 jogos entre as duas equipes, com 13 vitórias dos paulistas e apenas quatro do Coelho, com oito empates. Além disso, o time mineiro nunca derrotou o Palmeiras na casa do adversário.

Datas da semifinal da Copa do Brasil

Os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil estão marcados para o dia 23 de dezembro, enquanto as partidas de volta acontecerão no dia 30 de dezembro. A final do torneio será apenas no dia 10 de fevereiro de 2021.

Os horários e mandos de campo dos confrontos da semifinal da Copa do Brasil serão definidos através de um sorteio a ser realizado pela CBF na próxima semana.

Premiação

Os quatro times que avançaram às semifinais da Copa do Brasil asseguraram uma premiação de R$ 7 milhões. Este valor será somado aos prêmios das fases anteriores. Assim, os três times que entraram nas oitavas (Grêmio, Palmeiras e São Paulo) já acumularam mais de R$ 10 milhões. O América-MG, por sua vez, já garantiu R$ 17,6 milhões. O campeão fatura mais R$ 54 milhões, enquanto o vice fica com R$ 22 milhões.