Saiba onde assistir os jogos do Brasil na 3ª e 4ª rodada das Eliminatórias

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (13) contra a Venezuela, às 21h30, no Estádio do Morumbi. A partida válida pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-americanas para Copa do Mundo do Catar 2022, pode deixar o Brasil na liderança isolada da competição. No entanto, muitos torcedores ainda tem dúvidas de onde assistir os jogos do Brasil.

Embora tenha um imbróglio na exibição dos jogos da Seleção, nas Eliminatórias, devido à mudança da CONMEBOL em relação aos direitos de transmissão, a Rede Globo adquiriu todas as partidas da equipe de Tite, em casa.

Onde assistir o jogo do Brasil?

Como o duelo contra a Venezuela ocorre em São Paulo, o torcedor pode assistir o jogo do Brasil pela emissora carioca. Na TV aberta, o canal transmite a partida com narração de Cléber Machado, mas comentários de Casagrande e Caio Ribeiro.

Entretanto, a emissora também transmitirá a partida no SporTV. No canal fechado, Luiz Carlos Jr. comanda a narração, mas com comentários de Paulo Vinícius Coelho e Júnior.

Escalações de Brasil x Venezuela

Brasil

Sem Neymar que foi cortado da Seleção, nesta sexta-feira (13), devido à lesão, o Brasil deve ir a campo com:

GOL – Ederson

DEF – Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi;

MEI – Allan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro;

ATA – Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

Venezuela

GOL – Fariñez

DEF – Feltscher, Ángel, Chancellor, Rosales;

MEI – Rincón, Herrera, Cásseres (Murilo), Otero (Savarino);

ATA – Machís e Rondón (Soteldo).

O time de Tite pode assumir a liderança isolada das Eliminatórias. Para isso, basta a equipe vencer o confronto de hoje, que ultrapassaria a Argentina.

Antes da terceira rodada iniciar, Brasil e Argentina tinham a mesma pontuação: seis pontos. Mas, com o empate de ontem (12) contra o Paraguai, em 1 a 1, a seleção de Messi chegou aos sete pontos e se isolou na liderança.

Caso empate, a Seleção Canarinha retoma a primeira colocação, mas com a mesma pontuação que os ‘hermanos’

Onde assistir os próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias?

Assim como com a Seleção Argentina, a Globo detém apenas os confrontos da Seleção Verde e Amarela, em casa.

Com isso, os jogos fora de casa são uma incógnita para o torcedor saber onde assistir o jogo do Brasil. No entanto, a empresa Turner fechou acordo nesta sexta (13) com a Mediapro, dona dos direitos de oito seleções das Eliminatórias, e transmitirá o duelo entre Uruguai e Brasil, nesta terça (17).

Até hoje, a partida era incerta se teria transmissão em território brasileiro. Mas, com a compra da Turner, o torcedor pode assistir o jogo do Brasil por seus canais e serviços streaming da empresa.

A partida acontece às 20h, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Então, apenas a Turner terá os diretos do confronto, em território nacional.