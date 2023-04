Onde vai passar UFC hoje ao vivo e horário da luta Pavlovich x Blaydes

Em Las Vegas, o UFC neste sábado traz o duelo entre Sergei Pavlovich e Curtis Blaydes no peso-pesado

Não tem disputa por cinturão no UFC hoje, mas a luta principal da noite, o duelo entre Sergei Pavlovich e Curtis Blaydes, promete muita ação dentro octógono. Diretamente de Las Vegas neste sábado, 22 de abril, o UFC Vegas 71 tem início às 17h30, horário de Brasília, com onze lutas no total.

Cinco atletas brasileiros estrarão em cena hoje: Bruno "Blindado" Silva, Iasmin Lucindo, Rani Yahya, Karol Rosa e Norma Dumont.

O Card Preliminar começa às 17h30, enquanto o Card Principal tem início às 20h. Acompanhe o guia completo de como assistir o UFC hoje.

Quem vai transmitir UFC hoje ao vivo

O UFC Fight Pass vai transmitir o UFC Vegas 71 para todo o Brasil neste sábado. As três primeiras lutas do Preliminar serão transmitidas de graça no Youtube.

O canal da BAND não vai exibir o programa hoje. O UFC não consta na prograamção da emissora.

Para assinar o Fight Pass acesse o site (www.ufcfightpass.com) e escolha o pacote que quer comprar. O mais barato sai por R$ 29,90 ao mês, enquanto o anual é R$ 298,80. Dá para assistir no computador ou no aplicativo do celular, tablet e smartv.

Programação do UFC Vegas 71

O UFC Vegas 71 apresenta onze lutas neste sábado, sendo seis no Card Preliminar e cinco no Principal. Não tem briga por cinturão, mas cada disputa promete grandes emoções dentro do octógono mais famoso do planeta.

O Card Preliminar começa mais cedo. Depois, o Principal traz em cena as lutas principais da noite.

CARD PRELIMINAR - a partir de 17h30

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ricky Glenn x Christos Giagos

Peso-galo (até 61,2 Kg): Rani Yahya x Montel Jackson

Peso-pena (até 65,7 Kg): Karol Rosa x Norma Dumont

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Mohammed Usman x Junior Tafa

Peso-pena (até 65,7 Kg): Francis Marshall x William Gomis

Peso-galo (até 61,2 Kg): Brady Hiestand x Batgerel Danaa

CARD PRINCIPAL - a partir de 20h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Sergei Pavlovich x Curtis Blaydes

Peso-médio (até 83,9 Kg): Brad Tavares x Bruno "Blindado" Silva

Peso-leve (até 70,3 Kg): Bobby Green x Jared Gordon

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Iasmin Lucindo x Brogan Walker

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jeremiah Wells x Matthew Semelsberger

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Leia também: Luta de Whindersson Nunes será no sábado contra Filip Marcinek