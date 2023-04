Luta de Whindersson Nunes será no sábado contra Filipe Marcinek

Depois de empatar com Popó no ano passado, o humorista Whindersson Nunes está de volta aos ringues no sábado, 22 de abril. O brasileiro vai enfrentar o polonês Filipe Marcinek nas quartas de final do High Stakes, torneio internacional de boxe com celebridades da internet na Inglaterra. Saiba quando vai ser a luta de Whindersson Nunes.

O campeão do High Stakes vai faturar R$ 1 milhão, o mesmo que US$ 200 mil. Será que Whindersson vai conquistar o cinturão no torneio e a bagatela em dinheiro?

LEIA TAMBÉM: relembre a luta de Whindersson x Popó

Quando vai ser a luta de Whindersson Nunes?

A luta de Whindersson Nunes com o polonês Filipek vai ser no sábado, 22 de abril, em Ovo Wembley Arena, em Londres, na Inglaterra. A disputa é válida pelas quartas de final no torneio High Stakes.

No horário de Brasília, o evento de boxe começa às 15h. No entanto, a luta de Whindersson Nunes deve ser a última da programação e, por isso, tem previsão de começar mais tarde no sábado.

O brasileiro e o polonês vão brigar por uma vaga na semifinal do High Stakes, competição de boxe entre celebridades do Youtube e Tik Tok.

Conheça o adversário de Whindersson

O adversário de Whindersson Nunes é o polonês Filipe Marcinek, ou Filipek, de 27 anos. Ele é rapper, mas também decidiu se aventurar no MMA assim como o seu oponente no ringue.

No Spotify, a página de Filipek é verificada e ele possui mais de 365 mil ouvintes mensais. Os sucessos da sua carreira são os hits "Inferno" e "North Face", enquanto outras canções estão em polonês.

Filipe está no MMA desde 2019, com duas vitórias e duas derrotas.

As faíscas começaram antes mesmo dos dois lutadores entrarem no ringue. Na página do Instagram do polonês, ele escreveu "Whindersson Nunes é um fraco" em inglês. Em coletiva de imprensa no Brasil, os dois se provocaram durante todo o tempo.

Calendário do evento

O High Stakes é um evento de boxe com a presença de celebridades do mundo da música e da internet, desde influenciadores do Instagram, Tik Tok e Youtube.

A competição tem início com as quartas de final neste sábado com oito lutas, quatro no feminino e quatro no masculino. Com o chaveamento já formado, os vencedores avançam para a semifinal e, daí, disputarão a vaga para a grande final.

Confira o calendário completo do evento.

QUARTAS DE FINAL:

Sábado, 22 de abril na Ovo Arena, em Londres, Inglaterra

SEMIFINAL:

Sábado, 03 de junho na 3 Arena, em Dublin, Irlanda

FINAL:

Quarta-feira, 02 de agosto na 02 Arena, em Londres, Inglaterra

Onde assistir Whindersson Nunes x Filipek?

Para assistir a luta de Whindersson Nunes, o torcedor precisa comprar o pay-per-view do Kingpyn Boxing, produtora do evento de boxe.

O site está em inglês, mas é possível traduzir. Acesse a plataforma (kingpynboxing.com), clique em "Buy PPV", faça o cadastro ou entre com o Facebook ou Google. Depois, escolha qual pacote quer adquirir e aí

O pacote básico sai por R$ 27,99, o Premium com qualidade full HD é no valor de R$ 37,99 e o Watch Party, com a festa ao vivo, está no valor de R$ 47,99. Dá para assistir no computador ou no aplicativo para celular ou tablet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KINGPYN (@kingpynboxing)

Leia também: Quantos títulos Dorival Júnior tem como técnico?