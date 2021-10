Pai de Ayrton Senna, Milton da Silva, morre aos 94 anos

Milton da Silva, pai de Ayrton Senna, morreu nesta quarta-feira, 27 de outubro de 2021, aos 94 anos, em São Paulo. Miltão, como era carinhosamente chamado, faleceu de causas naturais. O perfil oficial do Instagram da família do tricampeão mundial da Fórmula 1, morto em 1994, divulgou a informação .

Pai de Ayrton Senna morreu em São Paulo

Grande incentivador para que Senna seguisse a carreira no automobilismo, Miltão sempre teve uma forte ligação com seu filho. Ele dividia seu tempo entre a família, as corridas do filho do kart à Fórmula 1, mas também com a empresa metalúrgica que fundou. Pai de Ayrton Senna morreu e deixa dois filhos.

Miltão também era pai de Viviane e Leonardo, além do filho piloto. Ambos, frutos do casamento com Neyde Joana Senna, atualmente com 85 anos de idade. Além dos filhos, o pai de Senna deixa os netos Bruno Senna, piloto, e Bianca, empresária.

Logo depois do acidente no dia 1ª de maio de 1994 no Grande Prêmio de San Marino, que tirou a vida de Ayrton, Miltão passou a evitar exposição pessoal e a acompanhar menos a Fórmula 1.

Homenagens ao pai de Ayrton Senna

Algumas homenagens ocorreram para o pai de Ayrton Senna, que morreu então nesta quarta-feira, 27. O ex-piloto, Rubens Barrichello, que conviveu com o tricampeão mundial da Fórmula 1 e seu pai, prestou sua homenagem a Miltão.

Em post, o ex-piloto da Ferrari então escreveu: “Meus sentimentos à família Senna. Descanse em paz, Miltão”.

