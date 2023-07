Premiação de Wimbledon 2023: novos valores do torneio de tênis

O torneio de Wimbledon é o terceiro Grand Slam da temporada de tênis e reúne grandes estrelas do esporte em Londres. Mas qual a premiação que os vencedores devem ganhar em termos de prêmio em dinheiro? Veja as novas cifras.

Qual é a premiação de Wimbledon 2023?

Ao todo, a a premiação de Wimbledon soma de £ 44,7 milhões - um valor recorde para o torneio. O montante é distribuído aos tenistas entre as diferentes categorias. Isso representa um aumento no prêmio em dinheiro de 11,2% no torneio do ano passado e um aumento impressionante de 17,1% no evento de 2019.

As áreas em que o prêmio em dinheiro aumentou significativamente incluem a fase de qualificação, onde os ganhos gerais aumentaram quase 15%. As derrotas na primeira rodada também renderão £ 55.000, um aumento de 10% em relação aos ganhos do ano passado na mesma fase.

O tenista começa jogando a primeira rodada. Se ele vencer, avança para a segunda, depois a terceira e aí as oitavas de final, assim sucessivamente até a final. Em cada etapa que ele passa, ele ganha um novo valor, consequentemente maior do que o anterior. A premiação de Wimbledon é paga em libra esterlina.

Na temporada passada, Wimbledon destinou £ 40,3 milhões, ou seja, houve um aumento de 10%. Os valores foram divulgados pela entidade All England Lawn Tennis Club, através do site oficial.

As principais categorias são simples masculino e feminino. Não há diferença de pagamento entre os gêneros, com o campeão recebendo 2,35 milhões de libras, ou R$ 14 milhões. Em duplas, a premiação de Wimbledon é dividida entre os dois atletas.

Qual é a distribuição do prêmio em dinheiro para Wimbledon 2023?

Premiação de Wimbledon para simples feminino e masculino:

Campeão – £ 2,35 milhões (R$ 14 milhões)

Vice-campeão – £ 1,175 milhão (R$ 7,1 milhões)

Semifinalistas – £ 600 mil (R$ 3,6 milhões)

Quartas de final – £ 340 mil (R$ 2 milhões)

Oitavas de final – £ 207 mil (R$ 1,2 milhão)

Terceira rodada – £ 131 mil (R$ 801 mil)

Segunda rodada – £ 85 mil (R$ 520 mil)

Primeira rodada – £ 55 mil (R$ 336 mil)

Premiação de Wimbledon 2023 para duplas femininas e masculinas

Campeão – £ 600 mil (R$ 3,6 milhões)

Vice-campeão – £ 300 mil (R$ 1,8 milhão)

Semifinalistas – £ 150 mil (R$ 918 mil)

Quartas de final – £ 75 mil (R$ 459 mil)

Terceira rodada – £ 36,25 mil (R$ 221 mil)

Segunda rodada – £ 22 mil (R$ 134 mil)

Primeira rodada – £ 13,75 mil (R$ 84 mil)

Premiação de Wimbledon para duplas mistas

Campeão – £ 128 mil (R$ 783 mil)

Vice-campeão – £ 64 mil (R$ 391 mil)

Semifinalistas – £ 32 mil (R$ 195 mil)

Quartas de final – £ 16,5 mil (R$ 100 mil)

Segunda rodada – £ 7,75 mil (R$ 47 mil)

Primeira rodada – £ 4 mil (R$ 24 mil)

Como funciona o Wimbledon?

Londres, na Inglaterra, é o palco de Wimbledon, o terceiro Grand Slam na temporada do tênis, realizado depois do Australian Open e Roland Garros. Na temporada passada, Djokovic venceu o australiano Nick Kyrgios na final do simples masculino.

A primeira edição do Wimbledon aconteceu em 1877, com diversas propagandas em revistas e jornais sobre a realização do torneio inaugural de tênis no clube de Londres, na Inglaterra. As regras eram completamente diferentes, privilegiando os jogadores masculinos entre as categorias.

Wimbledon é realizado em All England Lawn Tennis & Croquet Club, em Londres, com as categorias simples masculino e feminino, duplas femininas, masculinas e mistas. Os atletas jogam a fase preliminar, depois três rodadas eliminatórias, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

