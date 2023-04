Treino classificatório nesta sexta-feira vai definir as posições da corrida de domingo, no Circuito Urbano de Baku

Horário do treino F1 hoje: classificação do GP do Azerbaijão 2023

Horário do treino F1 hoje: classificação do GP do Azerbaijão 2023

Após semanas de folga, a Fórmula 1 está de volta no fim de semana com o Grande Prêmio do Azerbaijão, a quarta prova do calendário. Nesta sexta-feira, 28 de abril, o treino classificatório vai definir o grid de largada para a corrida de domingo. Confira o horário do treino F1 hoje e onde assistir ao vivo.

Azerbaijão é a primeira etapa da temporada a receber o novo formato da sprint race.

Que horas é o treino F1 hoje em Azerbaijão

O treino livre será disputado às 06h30, horário de Brasília, no Circuito Urbano de Baku, no Azerbaijão, nesta sexta-feira, 28 de abril.

Mais tarde, o treino classificatório terá início às 10h, horário de Brasília, com todos os pilotos. A classificação final vai definir o grid de largada para a corrida de domingo.

Azerbaijão é a quarta corrida da Fórmula 1 na temporada 2023. Todas as punições, pontos ganhos e tempos extras do treino serão cumpridos no domingo.

Onde vai passar o treino da Fórmula 1?

O torcedor pode assistir ao treino de classificação da Fórmula 1 nos canais BAND e BandSports, além do site da Band, BandPlay e a F1 TV.

Na TV aberta para todos os estados do Brasil, a Bandeirantes exibe o treino de classificação ao vivo. A narração é de Sérgio Maurício com comentários de Felipe Giaffone e Reginaldo Leme.

No BandSports, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Para ver online, o site da Band (www.band.uol.com.br) retransmite as imagens de graça, assim como o BandPlay.

O F1 TV é o aplicativo oficial da Fórmula 1. É preciso ser assinante para ter acesso total.

Sexta-feira, 28/04:

Treino livre 1 - 06h30 (BandSports)

10h - Treino classificatório para a corrida (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Sábado, 29/04:

05h30 - Classificação para a Sprint Race (BandSports)

10h30 - Sprint Race (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Domingo, 30/04:

08h - GP do Azerbaijão (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Como funciona o novo formato da corrida sprint?

A Fórmula 1 decidiu testar em Azerbaijão um novo formato para os finais de semana com a sprint race. O panorama está completamente diferente e a corrida sprint não serve mais para definir o grid de largada.

Agora, a classificação final da sprint race não define mais o grid de largada da corrida de domingo.

O treino classificatório na sexta-feira, no formato tradicional com três sessões onde o piloto com a volta mais rápida é pole position, serve para definir o grid da corrida de domingo. No sábado, uma corrida de classificação para definir o grid da sprint será feita nos mesmo moldes do treino, mas com tempo menor. O Q1 terá 12 minutos, o Q2 com dez e o Q3 apenas oito minutos.

Ainda no sábado, a corrida sprint será disputada mais tarde com todos os pilotos, seguindo a classificação do treino qualificatório também realizado no sábado. A pontuação na sprint permanece a mesma: oito pontos para o primeiro colocado, sete para o segundo e assim sucessivamente até o oitavo colocado.

Dessa maneira, serão apenas o treino livre 1 e o treino classificatório na sexta-feira, o classificatório sprint e a corrida sprint no sábado e a corrida no domingo.

Introducing... Sprint Saturday ✨ 🗓️ All-new weekend format

👀 Saturday's Sprint sessions do not affect the Grand Prix

⏱️ Friday's qualifying sets Sunday's grid

🆕 New Sprint Shootout qualifying session The first Sprint Saturday is only four days away! 📅#F1Sprint pic.twitter.com/vPq9kYuyH4 — Formula 1 (@F1) April 25, 2023

Leia também: Quando será o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2023