Programação do Brasil no Pan 2023: horários de segunda (23)

A programação do Brasil no Pan 2023 continua nesta segunda-feira, 23 de outubro, e tem disputa da seleção brasileira de vôlei feminina contra Porto Rico e no futebol contra os EUA. Com a agenda cheia, o DCI traz os horários e as disputas do início da semana.

Agenda do Brasil no Pan 2023 – programação de segunda

A programação dos Jogos Pan-Americanos de Santiago começam pela manhã desta segunda-feira, 23, e vão até o início da noite. A maioria das modalidades tem transmissão ao vivo para o Brasil.

Vôlei feminino

10h30 - Brasil x Porto Rico

13h30 - Argentina x Cuba

17h30 - República Dominicana x México

20h30 - Chile x Colômbia

Vôlei de praia

16h30 - Duda/Ana Patrícia (BRA) x Gonzalez x Navas (POR)

18h30 - André/George (BRA) x Alayo/Diaz (CUB)

Remo

8h20 - Finais

Badminton (quartas de final)

11h - Ygor Coelho (BRA) x Luis Ramon Garrido (MEX)

11h45 - Davi Carvalho/Valéria Passos x Luis Montoya/Miriam Rodriguez (MEX)

17h - Davi Carvalho/Fabrício Rocha (BRA) x Joshua Yuan/Vinson Chiu (EUA)

17h40 - Juliana Viana/Valéria Passos (BRA) x Wen Yu Zhang/Eliana-ruobing Zhang (CAN)

19h - Jonathan Santos (BRA) x Brian Yang (CAN)

Saltos ornamentais

11h - Preliminar do Trampolim 3m masculino - Rafael Fogaça e Diogo Silva

19h - Final da Plataforma de 10m sincronizado feminino - Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso

20h40 - Final do Trampolim 3m masculino

Boxe nas quartas de final

12h45 - Keno Marley (BRA) x Marlon Hurtado (COL) - 92kg

18h - Luiz Gabriel Oliveira (BRA) x Lucas Fernandez (URU) - 57kg

18h45 - Wanderley Pereira (BRA) x Javier Pinales (DOM) - 80kg

Ginástica artística

Individual geral masculino - 13h

Individual geral feminino - 18h

Futebol masculino

Colômbia x Honduras - 13h

Uruguai x República Dominicana - 15h

Brasil x Estados Unidos - 18h

Chile x México - 20h

Taekwondo

Finais a partir das 15h

Natação finais | a partir das 16h

100m livre feminino

100m livre masculino

200m peito feminino

200m peito masculino

100m costas feminino

100m costas masculino

800m livre feminino

800m livre masculino

Revezamento 4x100m medley misto

Onde assistir aos Jogos Pan-Americanos de Santiago

O torcedor brasileiro pode assistir aos jogos Pan-americanos pelo Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV, ambos disponíveis gratuitamente no Youtube. Neste ano a Globo não irá exibir os Jogos Pan Americanos, nem mesmo outra emissora de TV aberta.

Pan no Canal Olímpico do Brasil

Passo 1: acesse o YouTube pelo navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo disponível para iOS ou Android.

Passo 2: procure pelo Canal Olímpico do Brasil na aba de busca. Você irá encontrar o canal também pelo nome "Time Brasil".

Passo 3: clique em 'ao vivo' para visualizar quais modalidades estão sendo exibidas. Clique naquela que você deseja acompanhar e aguarde o início da transmissão em poucos segundos.

Pan no Cazé TV

O Cazé TV também faz a transmissão de algumas modalidades dos Jogos Pan-Americanos. Basta procurar pelo canal no YouTube e seguir os mesmos passos.

