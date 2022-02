Olimpíadas de Inverno Programação: agenda completa de quinta (10/02)

As disputas dos Jogos Olímpicos de Inverno continuam em todo o vapor. Mais de três mil atletas participam de confrontos entre a neve e o gelo nas onze categorias olímpicos. Nesta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, diferentes modalidades vão acontecer na busca pelo pódio. Confira a programação das Olimpíadas de Inverno e onde assistir.

Programação das Olimpíadas de Inverno 2022

Patinação Artística, Curling, Esqui e Snowboard estão na programação das Olimpíadas de Inverno de Pequim nesta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, com disputas eliminatórias e também entre as finais, valendo a medalha de ouro, prata e bronze.

O Brasil nunca ganhou uma medalha já que é um país tropical e não tem tradição nos Jogos de Inverno. No entanto, mandou onze atletas entre as disputas.

A seguir, confira a programação das Olimpíadas de Inverno 2022 nesta quinta-feira.

BOBSLEAD ❄️

03:55 – Dupla Treinamento – Bateria 1

06:55 – Dupla Treinamento – Bateria 2

CURLING

03:05 – Fase de Classificação no Masculino (Estados Unidos x Suécia)

03:05 – Fase de Classificação no Masculino (Noruega x Canadá)

03:05 – Fase de Classificação no Masculino (China x ROC)

03:05 – Fase de Classificação no Masculino (Grã-Bretanha x Itália)

09:05 – Fase de Classificação no Feminino (Canadá x Coréia do Sul)

09:05 – Fase de Classificação no Feminino (Suécia x Grã-Bretanha)

09:05 – Fase de Classificação no Feminino (Estados Unidos x Dinamarca)

09:05 – Fase de Classificação no Feminino (China x Suíça)

22:05 – Fase de Classificação no Masculino (Suíça x ROC)

22:05 – Fase de Classificação no Masculino (Grã-Bretanha x Estados Unidos)

22:05 – Fase de Classificação no Masculino (Suécia x Itália)

22:05 – Fase de Classificação no Masculino (Dinamarca x China)

ESQUI ALPINO ⛷️

03:15 – Combinado Alpino Slalom Masculino – Final 🥇

ESQUI CROSS-COUNTRY ⛷️

04:00 – 10km Clássico Feminino – Final 🥇

ESQUI ESTILO LIVRE⛷️

08:00 – Aerials Equipe Mista – Final 1

08:50 – Aerials Equipe Mista – Final 2 🥇

HÓQUEI NO GELO 🏒

01:10 – Rodada Preliminar Masculino (Suécia x Letônia)

05:40 – Rodada Preliminar Masculino (Finlândia x Eslováquia)

10:10 – Rodada Preliminar Masculino (Estados Unidos x China)

10:10 – Rodada Preliminar Masculino (Canadá x Alemanha)

LUGE ❄️

10:30 – Revezamento por Equipes Competição – Final 🥇

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE ⛸️

09:00 – 5000m Feminino – Final 🥇

SALTO DE ESQUI ⛷️

07:00 – Pista Longa Masculina – Treinamento

SKELETON ❄️

00:00 – Masculino Bateria 2

22:30 – Feminino Bateria 1

SNOWBOARD 🏂

00:15 – Snowboard Cross Masculino Classificação

01:10 – Snowboard Cross Masculino Classificação

03:00 – Snowboard Cross Masculino – Oitavas de final

03:37 – Snowboard Cross Masculino – Quartas de final

03:58 – Snowboard Cross Masculino – Semifinal

04:15 – Snowboard Cross Masculino – Final🥇

22:30 – Snowboard Halfpipe Masculino Final – Percurso 1

22:58 – Snowboard Halfpipe Masculino Final – Percurso 2

23:25 – Snowboard Halfpipe Masculino Final – Percurso 3 🥇

Quadro de medalhas nas Olimpíadas de Inverno 2022

Neste momento, a Alemanha é a principal ganhadora no quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno, contabilizando 5 de ouro, enquanto a Noruega vem logo atrás com 4.

Seguindo até o dia 20 de fevereiro, resta saber quem será o primeiro lugar na lista. Confira a seguir o quadro de medalhas atualizado até o dia 9 de fevereiro.

Alemanha – 5 ouros, 3 pratas e 0 bronzes – 8 medalhas Noruega – 4 ouros, 2 pratas e 4 bronzes – 10 medalhas Suécia – 4 ouros, 1 pratas e 2 bronzes – 7 medalhas Holanda – 3 ouros, 3 pratas e 1 bronzes – 7 medalhas China – 3 ouros, 2 pratas e 0 bronzes – 5 medalhas Áustria – 2 ouros, 4 pratas e 4 bronzes – 10 medalhas Itália – 2 ouros, 4 pratas e 1 bronzes – 7 medalhas ROC – 2 ouros, 3 pratas e 6 bronzes – 11 medalhas Eslovênia – 2 ouros, 1 pratas e 2 bronzes – 5 medalhas Estados Unidos – 1 ouros, 5 pratas e 1 bronzes – 7 medalhas França – 1 ouros, 5 pratas e 0 bronzes – 6 medalhas Canadá – 1 ouros, 2 pratas e 5 bronzes – 8 medalhas Japão – 1 ouros, 1 prata e 2 bronzes – 4 medalhas Brasil – 0 ouros, 0 pratas e 0 bronzes – 0

Onde assistir as Olimpíadas de Inverno?

Para acompanhar todos os momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno, o apaixonado por esportes deve sintonizar a Rede Globo (TV aberta), canal SporTV 2 (TV paga), o GloboPlay (Serviço de streaming da Globo) e no canal das Olímpiadas pela internet (Youtube de graça).

São quatro opções das mais distintas maneiras de se assistir.

Globo

Todos os dias até a Cerimônia de Encerramento, no dia 20 de fevereiro, a Rede Globo vai transmitir as competições da madrugada na TV aberta, de segunda a segunda, com as narrações de Everaldo Marques e Daniel Pereira. Para acompanhar, basta sintonizar o canal de acordo com o seu estado e acompanhar os flashes e as disputas ao vivo.

A programação olímpica tem início após o Jornal da Glob.

SporTV

Na TV paga, entretanto, o canal SporTV 2 vai transmitir todas as disputas simultaneamente sob as narrações de Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas. O canal só está disponível para assinantes de operadoras de TV paga.

GloboPlay

Para acompanhar como e onde quiser, o GloboPlay disponibiliza para os assinantes todos os canais SporTV de graça, isto é, mais uma opção para acompanhar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim direto do computador, SmarTV, tablets ou até mesmo pelo celular.

O serviço de streaming está disponível no site (www.globoplay.globo.com) pelo valor de R$19,90 ao mês.

Olympics Cannels

Para quem não é assinante e prefere acompanhar sem pagar nada, o canal das Olimpíadas no Youtube vai transmitir ao vivo as principais disputas como Snowboard, Patinação e Bobslead. No entanto, as transmissões não tem narração.

Basta acessar o portal de vídeos, procurar pelo Olympics e escolher qual o torcedor prefere.

Confira a abertura dos Jogos Olímpicos de 2022 na Globo.

