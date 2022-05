Próxima corrida da Fórmula 1 é o GP de Mônaco na temporada 2022

Com o sucesso da prova em Barcelona, no GP Espanha, os torcedores já querem saber qual será a próxima corrida da Fórmula 1 na temporada. O Grande Prêmio de Mônaco, sob o circuito de rua de Monte Carlo, é a sétima etapa do ano, prometendo intensificar ainda mais a briga entre Verstappen e Leclerc na classificação dos pilotos.

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1 em 2022?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio de Mônaco, marcado para 29 de maio de 2022, no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo, distrito do Principado de Mónaco.

O circuito é um dos favoritos do público não apenas pelas emoções e disputas que proporciona todos os anos na competição, mas pelas belas paisagens da cidade ao redor das pistas. O primeiro Grand Prix aconteceu em 1950, integrando o calendário da Fórmula 1 desde 1955.

Ao todo, serão 78 voltas do Circuito de Mônaco de 3.337 quilômetros. O fim de semana exigirá dos pilotos três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo que definirá o vencedor da etapa. A BAND, na TV aberta, e o canal BandSports, na TV fechada, transmitem tudo ao vivo.

Confira a programação completa do GP de Mônaco, a próxima corrida da Fórmula 1 (horários de Brasília)

Sexta-feira (27/05)

Treino livre 1 – 09h

Treino livre 2 – 12h

Sábado (28/05)

Treino livre 3 – 08h

Treino de classificação – 11h

Domingo (29/05)

Corrida GP de Mônaco – 10h

Charles Leclerc corre em casa no GP de Mônaco

Nascido e criado em Mônaco, o piloto número um da Ferrari, Charles Leclerc, chega como o grande favorito para conquistar a vitória.

Vice-líder na classificação dos pilotos com 104 pontos, o monegasco tem um grande desafio pela frente. No ano passado, entretanto, Leclerc acabou ficando fora da competição depois de seu carro apresentar problemas no dia da corrida, causando uma grande frustação.

Em 2017, Leclerc também não fez uma boa prova enquanto disputava a Fórmula 2. Dirigindo pela Prema, ele precisou abandonar a corrida e terminou na parte de trás do grid. No ano seguinte, já na Fórmula 1, mais uma vez o monegasco se acidentou e ficou fora da disputa.

Este ano, o piloto da Ferrari quer quebrar a maldição e chegar direto para o pódio.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Com 22 provas este ano, a Fórmula 1 vem mostrando cada vez mais rivalidade dentro das pistas. O calendário da F1 já está na sétima prova, em Mônaco, onde Max Verstappen chega como líder da classificação dos pilotos com 110 pontos.

É importante relembrar que o GP da Rússia foi cancelado após a invasão das tropas russas na Ucrânia em fevereiro deste ano.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina