Próxima corrida da Fórmula 1 vai ser 02/10; confira o calendário de 2022

Quem vai levar o título da temporada 2022 na Fórmula 1? Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, disputam nas pistas em cada etapa da temporada, favoritos ao pódio mais alto da competição. A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o GP de Singapura, previsto para o dia 02 de outubro.

+ Verstappen vence GP da Itália em 2022

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1 em 2022?

O Grande Prêmio de Singapura é a próxima corrida da Fórmula 1 na temporada 2022. Com três treinos livres, um classificatório e a corrida, a prova será no fim de semana entre os dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro.

O Circuito Urbano de Marina Bay recebe a décima sétima etapa da temporada, localizado na baia de Marina Bay, em Singapura. Serão 61 voltas no circuito de rua de 5,063 quilômetros, com todos os vinte pilotos na disputa pelo pódio da competição.

A prova pode ser definitiva para definir o campeão da temporada. Se Max Verstappen vencer o GP de Singapura e Charles Leclerc terminar na 9ª posição ou atrás no grid, o holandês da Red Bull será declarado o campeão da temporada 2022 na Fórmula 1.

Anota na agenda os dias e horários da próxima corrida da Fórmula 1.

Sexta-feira (30/09): – próxima corrida da Fórmula 1

Treino livre 1 – 07h

Treino livre 1 – 10h

Sábado (01/10): – próxima corrida da Fórmula 1

Treino livre 3 – 07h

Treino classificatório – 10h

Domingo (02/10): – próxima corrida da Fórmula 1

GP de Singapura – 09h

Classificação da Fórmula 1

Max Verstappen permanece na liderança da classificação entre os pilotos. Com diferença de 116 pontos para Charles Leclerc, da Ferrari, o piloto da Red Bull como o favorito a conquistar o título do Mundial da Fórmula 1.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 335 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 219 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 210 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 203 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 187 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 168 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 88 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 66 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 59 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

12 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 22 pontos

13 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 20 pontos

14 Daniel Ricciardo (McLaren) – 19 pontos

15 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

17 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 5 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

20 Nyck De Vries (Williams) – 2 pontos

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

22 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

Conheça o Circuito Urbano de Marina Bay

O Circuito Urbano de Marina Bay, localizado na baia de Marina Bay, em Singapura, vai receber o Grande Prêmio da Singapura, a décima sétima prova da temporada 2022 na Fórmula 1. Serão 61 voltas no circuito de rua de 5,063 quilômetros no domingo.

O local foi construído em 2008, justamente para integrar o calendário da Fórmula 1 naquele mesmo ano. Com o famoso cenário do skyline da cidade no fundo do local, a pista foi criada por Herman Tilke. A primeira edição teve a vitória de Fernando Alonso, da Renault.

Por ser um circuito de rua, o Marina Bay é um dos mais exigentes para os pilotos. A superfície de rua acidentada juntamente com condições úmidas dá aos pilotos uma certa dificuldade, além de trazer 23 curvas em voltas de alta velocidade.

O atual recorde é de 1m41s905 e pertence a Kevin Magnussen, em 2018.

Você sabia? Vettel vai aposentar ao fim da temporada 2022