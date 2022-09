Verstappen ganha GP da Itália 2022; veja classificação da F1

Favorito ao título da Fórmula 1 na temporada, Max Verstappen ganha GP da Itália 2022 neste domingo, 11 de setembro, no Circuito de Monza. O holandês da Red Bull largou na sétima posição, mas tomou a ponta da classificação na metade da corrida, de onde não saiu mais. O piloto é o líder da classificação na temporada.

Foram 53 voltas no Grande Prêmio da Itália. Punido pela FIA, Verstappen teve de largar do sétimo lugar no grid de largada. O atual campeão ultrapassou adversário por adversário, até chegar na liderança pela volta 33, para deixar Leclerc na vice-liderança. Os dois disputaram a primeira posição por todo o GP da Itália, mas foi Verstappen quem levou a melhor.

No finalzinho, já na volta 49, Daniel Ricciardo abandonou a corrida por problemas no motor. Até o carro da McLaren ser retirado, o Safety Car entrou na pista, mas sequer houve tempo para mais nada, o fim da prova foi decretado.

Ao fim do Grande Prêmio da Itália, o pódio ficou em Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell respectivamente em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Max Verstappen venceu a corrida neste domingo, 11 de setembro, com Charles Leclerc na segunda posição e George Russell em terceiro.

Confira a classificação completa do Grande Prêmio da Itália em 2022.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º George Russell (Mercedes)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º Sergio Perez (Red Bull)

7º Lando Norris (McLaren)

8º Pierre Gasly (AlphaTauri)

9º Nyck De Vries (Williams)

10º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

11º Esteban Ocon (Alpine)

12º Mick Schumacher (Haas)

13º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15° Nicholas Latifi (Williams)

16º Kevin Magnussen (Haas)

17º Daniel Ricciardo (McLaren)

18º Lance Stroll (Aston Martin)

19º Fernando Alonso (Alpine)

20º Sebastian Vettel (Aston Martin)

Classificação da F1 até agora

Dezesseis provas foram realizadas até aqui na Fórmula 1. Só faltam seis corridas para a temporada terminar, com o campeão do Mundial a ser revelado.

Somente os dez primeiros da corrida ganham pontuação ao fim do Grande Prêmio no fim de semana. O piloto que fizer a volta mais rápida também fatura um ponto extra.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 335 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 219 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 210 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 203 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 187 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 168 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 88 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 66 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 59 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

12 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 22 pontos

13 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 20 pontos

14 Daniel Ricciardo (McLaren) – 19 pontos

15 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

17 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 5 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

20 Nyck De Vries (Williams) – 2 pontos

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

22 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1 em setembro?

O Grande Prêmio de Singapura é a próxima corrida da Fórmula 1 em setembro, pela temporada 2022. Com três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo, a prova será realizada no fim de semana em 30 de setembro, 1º e 2 de outubro.

A etapa promete ser mais com disputa entre Leclerc e Verstappen, candidatos ao título da Fórmula 1. A diferença entre eles é grande, mas em cada nova prova da temporada entre as pistas os torcedores podem comemorar porque os valores diminuem.

Pela TV aberta, o canal da BAND transmite o treino classificatório no sábado e a corrida no domingo, de graça para todos os estados do Brasil. Não é preciso pagar nada para curtir a Fórmula 1 ao vivo. Por outro lado, quem gosta de assistir os treinos livres, deve sintonizar o canal da BandSports, apenas em operadoras de TV por assinatura.

