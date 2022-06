Próxima corrida Fórmula 1: GP volta em julho na Silverstone

Fórmula 1 realizou corrida no México e próxima etapa será no Brasil - Twitter/@F1

Após corridas em semanas consecutivas, a temporada de Fórmula 1 levará algumas semanas para se preparar para a próxima corrida. No dia 3 de julho, a partir das 11 horas (horário de Brasília), a pista de Silverstone vai as máquinas da F1 e a transmissão para o Brasil será ao vivo pela Band.

Essa próxima corrida acontecerá em Towcester, Inglaterra – que fica a duas horas ao norte de Londres. É considerada uma das pistas mais difíceis do circuito de F1, adicionando outro nível de intriga ao evento.

No ano passado, Lewis Hamilton venceu este evento, mas em 2022 a etapa será um desafio para o piloto – que soma apenas 77 pontos.

Atualmente, Max Verstappen está no topo da classificação, com uma grande diferença entre ele e o piloto nº 2. Verstappen está com 175 pontos, enquanto Sergio Perez é o segundo com 129 pontos.

Como será a Próxima corrida Fórmula 1 em Silverstone

O Grande Prêmio da Grã-Bretanha produziu alguns dos recordes e corridas mais históricos e memoráveis ​​da Fórmula 1. Silverstone sediou a primeira corrida do campeonato de Fórmula 1 em maio de 1950, vencida por Giuseppe “Nino” Farina em um Alfa Romeo na frente do rei George VI. Desde então, realizou todas as corridas do GP da Grã-Bretanha, exceto 17, e continua sendo um dos eventos mais rápidos, emocionantes e desafiadores do calendário mundial de corridas. A atmosfera é imbatível, também!

Como é o circuito?

No Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2018, Lewis Hamilton comparou uma volta ao redor de Silverstone a pilotar um jato de combate, o que deve dizer tudo o que você precisa saber sobre o circuito de Northamptonshire. Apesar das inúmeras mudanças de layout ao longo dos anos, Silverstone sempre manteve seu caráter essencial como uma das pistas mais rápidas do calendário da F1, enquanto curvas históricas como Maggotts, Becketts e Abbey oferecem alguns dos maiores desafios para pilotos de corrida em qualquer lugar do mundo.

Calendário da F1 em 2022

Grande Prêmio da Áustria

Quando: 8 a 10 de julho de 2022

Onde: Red Bull Ring, Spielberg

Grande Prêmio da França

Quando: 22 a 24 de julho de 2022

Onde: Circuito Paul Ricard, Le Castellet

Grande Prêmio da Hungria

Quando: 29 a 31 de julho de 2022

Onde: Hungaroring, Mogyorod

Grande Prêmio da Bélgica

Quando: 26 a 28 de agosto de 2022

Onde: Spa-Francorchamps, Francorchamps

Grande Prêmio da Holanda

Quando: 2 a 4 de setembro de 2022

Onde: Circuito Zandvoort, Zandvoort

Grande Prêmio da Itália

Quando: 9 a 11 de setembro de 2022

Onde: Autódromo Nacional de Monza, Monza

Grande Prêmio de Cingapura

Quando: 30 de setembro a 2 de outubro de 2022

Onde: Marina Bay, Cingapura

Grande Prêmio do Japão

Quando: 7 a 9 de outubro de 2022

Onde: Circuito de Suzuka, Ino, Cidade de Suzuka

Grande Prêmio dos Estados Unidos

Quando: 21 a 23 de outubro de 2022

Onde: Circuito das Américas, Austin

Grande Prêmio do México

Quando: 28 a 30 de outubro de 2022

Onde: Autódromo Hermanos Rodriguez, Cidade do México

Grande Prêmio do Brasil

Quando: 11 a 13 de novembro de 2022

Onde: Interlagos, São Paulo

Grande Prêmio de Abu Dhabi

Quando: 18 a 20 de novembro de 2022

Onde: Yas Marina, Abu Dhabi

