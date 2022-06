Quem ganhou a Fórmula 1 hoje: Verstappen domina GP do Canadá

Líder na classificação entre os pilotos, Max Verstappen foi quem ganhou a Fórmula 1 hoje, correndo no Grande Prêmio do Canadá neste domingo, 19 de junho. No Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, o piloto da Red Bull faturou a nona etapa da temporada, dominando facilmente a corrida. A seguir, veja como foi a corrida do Canadá.

Max Verstappen (Red Bull) ficou em primeiro. Também complementam o pódio Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes.

Quem ganhou a Fórmula 1 hoje foi Max Verstappen

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou a Fórmula 1 hoje, domingo em 19 de junho, correndo no Grande Prêmio do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Esta é a nona etapa da temporada na competição de automobilismo e a sexta vitória do holandês.

Complementam o pódio do Canadá o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, em segundo e terceiro lugar.

Como foi a corrida do GP do Canadá – Quem ganhou a Fórmula 1 hoje

Pole position no treino de classificação, Max Verstappen largou em primeiro lugar. Ao apagar das luzes no Circuito Gilles Villeneuve, o piloto da Red Bull fez uma ótimo saída e assumiu a liderança, com Fernando Alonso em segundo e Sainz em terceiro.

Hamilton, surpreendendo os torcedores, garantiu-se em quarto. Outro destaque foi Magnussen, da Haas, em quinto lugar na pista do Canadá.

Na volta 4, a nona etapa da temporada na Fórmula 1 começou a ganhar mais emoção. Sainz, da Ferrari, conseguiu ultrapassar Alonso para assumir a vice-liderança. Mesmo liderança a prova, a Red Bull teve uma grande surpresa negativa após Sergio Perez, na volta 9, deixar a corrida por problemas no motor.

A partir da volta 10, os pilotos começaram a ir para os boxes trocarem de pneus. Verstappen e Hamilton foram os primeiros, om o atual campeão mundial parando em terceiro lugar. O novato só conseguiu retomar a segunda posição na volta 16 da corrida deste domingo.

Outra desistência no Grande Prêmio do Canadá foi Mick Schumacher, da Haas, após o seu carro parar de repente.

Enquanto assumia a liderança da corrida, Sainz teve de parar após ser chamado para o box da Ferrari, dando a deixa para Verstappen novamente assumir a ponta. Os pilotos ficaram disputando as posições em toda a prova deste fim de semana.

Agora, o espanhol da Ferrari teve de brigar com Alonso para retornar até a sua segunda posição, mas conseguiu facilmente na volta 22. Depois, mais uma vez na volta 45, Verstappen foi para o box e se garantiu na segunda posição, deixando Hamilton na terceira posição. O holandês chegou a brigar a posição com o britânico, mas logo conseguiu retomar para o segundo lugar da tabela de classificação, relembrando a rivalidade entre Mercedes e Red Bull da temporada passada.

Outro piloto a deixar a pista de Gilles Villeneuve foi Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, após bater na proteção da curva, o mesmo local em que Sergio Perez parou.

Por fim, Sainz foi novamente chamado para o box na volta 50, com Verstappen novamente na liderança, de onde não saiu mais.

Enquanto isso, Leclerc, que recebeu punição no treino classificatório do sábado, aparecia na parte de trás do grid em quinto lugar, lutando para pontuar na corrida deste domingo.

Na reta final do Grande Prêmio do Canadá, faltando apenas 10 voltas para o fim, Carlos Sainz seguiu pressionando Verstappen em busca da vitória na prova. O holandês conseguiu se segurar na liderança com folga, impedindo a ultrapassagem do espanhol. O atual campeão conseguiu marcar 1 segundo de vantagem, mesmo com o espanhol fazendo o impossível para ultrapassar o holandês.

Assim, na volta de número 70, Verstappen passou facilmente na última volta e viu a bandeira quadriculada para consagrar-se como o piloto vencedor do Grande Prêmio do Canadá. Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, fecharam o pódio.

Classificação completa do GP do Canadá 2022 – Quem ganhou a Fórmula 1 hoje foi Max Verstappen

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Carlos Sainz (Ferrari)

3º Lewis Hamilton (Mercedes)

4º George Russell (Mercedes)

5º Charles Leclerc (Ferrari)

6º Esteban Ocon (Alpine)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

10º Lance Stroll (Aston Martin)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Sebastian Vettel (Aston Martin)

13º Alexander Albon (Williams)

14º Pierre Gasly (AlphaTauri)

15° Lando Norris (McLaren)

16º Nicholas Latifi (Williams)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

19º Mick Schumacher (Haas)

20º Sergio Perez (Red Bull)

Qual é a próxima corrida da F1?

O Grande Prêmio da Inglaterra é a próxima corrida da Fórmula 1 na temporada, nos dias 1, 2 e 3 de julho. A décima etapa segue o calendário da modalidade logo após a prova do Canadá. A corrida vai acontecer no famoso Circuito de Silverstone, um dos favoritos dos torcedores e também pilotos.

Verstappen segue líder do campeonato de pilotos, enquanto Ferrari e Red Bull disputam ponto por ponto no campeonato de construtores na temporada.

Para assistir ao vivo o GP da Inglaterra, o torcedor deve sintonizar o canal da BAND, na TV aberta disponível em todos os estados do Brasil. A transmissão da Fórmula 1 é exclusiva da emissora brasileira, responsável também por passar as emoções no seu site ou até mesmo no aplicativo Bandplay.

GP da Inglaterra – 1, 2 e 3 de julho de 2022, no Circuito de Silverstone. Início é a partir das 11h, horário de Brasília no domingo.

F1 2022 classificação pilotos

Com mais uma vitória no Mundial da Fórmula 1, Max Verstappen, da Red Bull, segue liderança a classificação dos pilotos na temporada 2022.

Sergio não pontuou, enquanto Leclerc assumiu a terceira posição da competição com apenas três pontos a menos que o mexicano. George Russell e Hamilton, ambos da Mercedes, conseguiram retomar a ponta da classificação também.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 175 pontos

2 Sérgio Perez – 129 pontos

3 Charles Leclerc (Ferrari) – 126 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 111 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 102 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 77 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 50 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 44 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 39 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 22 pontos

11 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 16 pontos

12 Kevin Magnussen (Haas) – 15 pontos

13 Daniel Ricciardo (McLaren) – 15 pontos

14 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 13 pontos

15 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

16 Ghanyu Zhou (Alfa Romeo) – 3 pontos

17 Alexander Albon (Williams)– 3 pontos

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 3 pontos

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Mundial de construtores F1 2022

A Red Bull lidera com folga a classificação de construtores na Fórmula 1 este ano. A Ferrari vem em segundo lugar, enquanto a Mercedes briga por fora.

1 Red Bull – 304 pontos

2 Ferrari – 228 pontos

3 Mercedes – 188 pontos

4 McLaren – 65 pontos

5 Alpine – 61 pontos

6 Alfa Romeo – 47 pontos

7 AlphaTauri – 27 pontos

8 Aston Martin – 16 pontos

9 Haas – 15 pontos

10 Williams – 3 pontos

