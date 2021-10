O esporte a cada ano envolve mais dinheiro. Já é comum que grandes atletas recebam uma alta quantia em salários, mas suas receitas não se prendem apenas ao esporte. Em tempos de globalização, diversos arrecadam em propagandas, investimentos e venda de produtos. Mas quais são os esportistas mais ricos do mundo?

Quais são os esportistas mais ricos do mundo?

Você já se perguntou sobre quais são os esportistas mais ricos? Aposto que deve estar pensando nos craques de futebol como Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Eles certamente estão entre os mais poderosos, mas não ocupam as primeiras posições da lista.

Em busca de sanar a dúvida de muitos torcedores, o site Yahoo! Finance resolveu listar o patrimônio líquido dos atletas do cenário mundial, para se chegar a conclusão sobre qual deles possui mais dinheiro. Por incrível que pareça, entre os dois primeiros mais ricos, nenhum deles ainda está em atividade.

Com um mundo de investimentos cada vez mais fortes, muitos atletas conquistam suas fortunas fora do mundo dos esportes. Donos de times, contratos com marcas famosas, comerciais e até herdeiros, a lista dos esportistas mais ricos possui bilionários de tudo que é forma.

Lista de atletas mais ricos do mundo

Na sequência da lista, nomes mais comuns como Tiger Woods, David Beckham, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Schummacher e Lebron James também aparecem. Cada um tem sua peculiaridade em conquistar o dinheiro e seus investimentos, mas uma certeza é que grana não falta para esses atletas.

Veja a lista dos 20 esportistas mais ricos do mundo:

Michael Jordan – $ 2,2 bilhões Ion Tiriac – $ 1,2 bilhão Anna Kasprzak – $ 1 bilhão Tiger Woods – $ 800 milhões Junior Bridgeman – $ 600 milhões Lionel Messi – $ 600 milhões Magic Johnson – $ 600 milhões Michael Schumacher – $ 600 milhões Roger Staubach – $ 600 milhões Cristiano Ronaldo – $ 500 milhões Lebron James – $ 500 milhões Eddie Jordan – $ 475 milhões David Beckham – $ 450 milhões Floyd Mayweather – $ 450 milhões Roger Federer – $ 450 milhões Greg Norman – $ 400 milhões Jack Nicklaus – $ 400 milhões Phil Mickelson – $ 400 milhões Shaquille O’Neal – $ 400 milhões Dwayne Johnson – $ 400 milhões

Michael Jordan é o esportista mais rico do mundo

Jogador de basquete aposentado, Michael Jordan é o esportista mais rico do planeta em 2021. O ex-astro da NBA jogou por 15 temporadas na liga e vestiu a camisa das equipes do Chicago Bulls e o Washington Wizards. No entanto, não é apenas através do basquete, que o norte-americano conseguiu construir seu império financeiro.

Desde que se aposentou, Jordan tornou-se o principal proprietário da equipe do Charlotte Hornets, estrelou o filme de grande sucesso “Space Jam”, além de ter acordos milionários de patrocínios com as empresas da Nike e Gatorade. De acordo com a CelebrityNetWorth.com, o patrimônio líquido de Jordan está estimado em US $ 2,2 bilhões.

Ion Tiriac é segundo atleta mais rico do planeta

Talvez você jamais tenha ouvido falar Ion Tiriac. O romeno foi uma grande estrela esportiva em mais de um esporte. Participou dos Jogos Olímpicos de 1964 como membro da equipe de seu país no hóquei de gelo. No entanto, o ex-atleta também está no Hall da Fama Internacional do Tênis, com 23 títulos em sua carreira.

Seu patrimônio está avaliado em U$ 1,2 bilhão, mas seus investimentos foram além do esporte. Tiriac fundou em 1990 a Banca Tiriac e expandiu seus negócios até incluir diversas empresas e criar a Tiriac Holdings, um grupo de empresas com operações nas áreas de venda de carros, imobiliário e energia, e ainda no Torneio de tênis de Madrid.

Anna Kasprzak possui um patrimônio líquido de U$ 1 bilhão

Você já ouviu falar em Anna Kasprzak? A cavaleira dinamarquesa competiu nas Olimpíadas de 2012 e 2016, mas não obteve medalhas. Mesmo sem as campanhas de sucessos nos Jogos, a atleta possui diversas medalhas no cenário europeu e está em terceiro lugar na lista esportistas mais ricos do mundo.

O patrimônio líquido da cavaleira está avaliado em U$ 1 bilhão, mas sabe porque a dinamarquesa possui toda essa bagatela? Pois é neta Karl Toosbuy, o fundador da empresa de calçados ECCO. Ou seja, para ela não só o esporte lhe traz recursos, mas o dinheiro também já acompanha a família há anos.

