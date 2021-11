Após o Palmeiras ser campeão da Libertadores no último sábado (27), a internet foi dominada por memes da torcida palestrina para comemorar a vitória alviverde. Entretanto, torcedores rivais relembraram que, apesar de ser tricampeão continental, o Verdão nunca foi campeão mundial. Dessa maneira, confira quais times brasileiros já foram campeões mundiais:

São Paulo é tri – Quais times brasileiros têm Mundial de Clubes

Quais times brasileiros têm Mundial de Clubes? O São Paulo é o clube brasileiro com mais títulos de Mundial de Clubes. Bicampeão em 92 e 93, contra, respectivamente, Barcelona e Milan, o Tricolor voltou a dominar o mundo do futebol em 2005, quando venceu o Liverpool.

Santos – Quais times brasileiros têm Mundial de Clubes

O Santos foi o primeiro clube brasileiro a ser campeão mundial. Em 1962, o time de Pelé venceu o Benfica, de Portugal, duas vezes e conquistou a Copa Internacional, antigo nome do Mundial de Clubes. O camisa 10 do Alvinegro foi o artilheiro da competição com cinco gols.

Além disso, o Santos foi campeão mundial em 1963, quando venceu o Milan, da Itália, duas vezes, uma em partida de desempate. Pelé só atuou no primeiro jogo (quando marcou duas vezes) porque se lesionou durante a temporada.

Corinthians tem dois mundiais

O Corinthians é outro clube brasileiro que tem dois Mundiais de Clubes. Na primeira edição do atual formato, o Timão venceu o Vasco da Gama nos pênaltis em 2000, no estádio do Maracanã. Já em 2012, o Alvinegro foi a Yokohama, no Japão, para vencer o Chelsea por 1 a 0 e, novamente, ser campeão mundial.

O Corinthians foi o último clube não europeu a conquistar o Mundial de Clubes.

Flamengo tem 1 mundial

Comandado por Zico e Júnior, o Flamengo foi campeão mundial em 1981, quando venceu o Liverpool por 3 a 0, com dois gols de Nunes e um de Adílio, em Tóquio, no Japão. Na época, a competição era decidida em jogo único e se chamava Copa Europeia/Sul-Americana, mas também conhecida como Copa Toyota.

Grêmio tem 1 mundial

O Grêmio foi o campeão mundial de 1983, quando venceu o Hamburgo, da Alemanha, por 2 a 1, com dois gols de Renato Gaúcho, eleito melhor jogador em campo da final. O vencedor do torneio também era decidido em partida única entre os vencedores da Liga dos Campeões e da Libertadores.

Internacional é dono de 1 mundial

Derrotando o Barcelona, da Espanha, por 1 a 0, o Internacional foi campeão mundial em 2006. Comandado por Ronaldinho Gaúcho, o time espanhol não conseguiu furar a defesa gaúcha, que marcou com Adriano Gabiru aos 38 minutos do segundo tempo.

E o Palmeiras tem mundial?

De acordo com o site com da FIFA, o Palmeiras não é campeão mundial. A instituição do futebol só considera os títulos de Copa Internacionais ou do próprio Mundial de Clubes como conquistas válidas.

Entretanto, o Verdão argumenta que a Copa Rio, conquistada pelo clube em 1951, foi seu primeiro título mundial. Além do Alviverde, o torneio reunia Vasco, Sporting, de Portugal, Austria Viena, da Áustria, Nacional, do Uruguai, Nice, da França, e Juventus, da Itália, e foi a primeira grande tentativa de unir os campeões nacionais (ou seus substitutos).

A FIFA reconhece a competição, mas a considera como primeiro torneio internacional de clubes, e não como Mundial.

O Verdão terá a chance de conquistar o Mundial de Clubes em dezembro, nos Emirados Árabes Unidos.

