Saiba como assistir aos jogos do Mundial no FIFA Plus. Foto: Reprodução FIFA Oficial

Como assistir jogos do Mundial de Clubes 2023 no FIFA Plus online, de graça e ao vivo

O Mundial de Clubes 2023 da FIFA reúne os campeões continentais da temporada para uma disputa intensa pelo título de melhor equipe do mundo. O torneio tem transmissão ao vivo no FIFA Plus, disponível de graça para todos os torcedores online pelo celular ou computador.

O Flamengo representa a América do Sul no Mundial em 2023, além do Real Madrid na disputa após ser campeão da Liga dos Campeões com gol de Vini Júnior na temporada passada.

Como assistir o Mundial de Clubes 2023 no FIFA Plus

Além das transmissões ao vivo em todo o país na TV Globo, as partidas do Mundial de Clubes também serão disponibilizadas gratuitamente no FIFA+ para mais de 50 territórios.

O FIFA Plus é a plataforma de streaming oficial da entidade. No ano passado, ela transmitiu todos os jogos da Copa do Mundo do Catar de graça para os brasileiros.

Este ano, torcedores também poderão assistir ao vivo e de graça no site e no aplicativo para celular ou tablet. No site também estão disponíveis conteúdos da FIFA como clássicos da modalidade e históricos confrontos da Copa do Mundo entre seleções.

Mas como assistir aos jogos do Mundial de Clubes no FIFA Plus online?

Como assistir no site da FIFA?

Os jogos do Mundial serão disponibilizados ao vivo no site da entidade em www.fifa.com. Dá para sintonizar tanto no computador como no navegador do celular.

Primeiro o torcedor deve mudar a opção do idioma no site para PT, o que significa português. O ícone está localizado no menu acima em azul, ao lado de "pesquisar/search".

Depois, basta acessar o mosaico que aparece na tela principal com o jogo do dia. Diferente da Copa do Mundo na temporada passada, o torcedor não precisa se cadastrar para acompanhar os embates.

Basta clicar na escolha do jogo, dar play e torcedor de graça.

Como assistir o FIFA Plus no celular ou aplicativo?

Além de poder acompanhar no site oficial pelo computador, o torcedor também tem a oportunidade de sintonizar o FIFA Plus tanto no navegador do celular como no aplicativo.

Dá para entrar no site da FIFA pelo navegador do celular ou tablet. O sistema de uso como no computador é o mesmo para o torcedor.

Para baixar o aplicativo, o torcedor precisa entrar na loja de aplicativos, Android ou iOS, encontrar a primeira opção da FIFA e instalar de graça. Depois, é só procurar o menu do FIFA+ e o mosaico de jogos do dia.

Também não precisa se cadastrar para ter acesso ao conteúdo da plataforma.

Qual é o preço do FIFA+?

O serviço de streaming FIFA + é de graça, o torcedor não paga nada para assistir aos jogos do Mundial de Clubes.

Disponível para mais de 50 territórios, a plataforma exibe de graça todos os embates do campeonato de clubes no futebol, incluindo os jogos do Flamengo para o Brasil.

No entanto, o conteúdo da plataforma como filmes, documentários e jogos antigos só estão disponíveis para quem é membro da plataforma. É preciso se cadastrar no site oficial da FIFA com email e senha para ter acesso ao conteúdo da entidade.

