Qual é a programação da Fórmula 1 na Band hoje, sexta-feira? (12/11)

A Band preparou uma cobertura especial para o Grande Prêmio do Brasil com treinos, corrida sprint e a prova neste fim de semana durante a programação. O treino classificatório vai passar na Band hoje? A emissora transmite após o programa Melhor da Tarde, a partir das 15h30 (horário de Brasília) em todos os estados.

Programação da Band hoje com a Fórmula 1

Dois treinos do GP do Brasil possuem transmissão em todos os estados do país na Band hoje, sexta-feira em 12 de novembro de 2021. A proposta da emissora é cobrir de maneira completa e especial o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com repórteres, comentaristas e ex-pilotos na equipe de transmissão.

O confronto no Brasil entre Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, promete ascender ainda mais fogo a rivalidade e disputa pelo título do Mundial. Serão exigidas 71 voltas dos pilotos em Interlagos.

Confira a programação da Band com a Fórmula 1 hoje, sexta-feira, e saiba onde assistir ao vivo.

Treino livre 1

Autódromo de Interlagos às 12h20 (Bandsports)

Treino classificatório para a corrida sprint

Autódromo de Interlagos às 15h30 (Band para todo o Brasil, Bandsports, Bandplay e site da Band)

Horários do GP do Brasil na Fórmula 1 em 2021

Com 71 voltas, a décima nona etapa traz o duelo entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Com 19 pontos de vantagem, o holandês é o atual líder enquanto o britânico aparece em segundo lugar tentando descontar a diferença com o seu rival.

Ao todo, serão dois treinos livres, um classificatório, a corrida sprint no sábado e a prova oficial no domingo. A largada será dada às 14h, mas a cobertura televisiva inicia às 13h30.

Confira a programação do GP do Brasil 2021 com os horários e onde assistir.

Sexta-feira, 12 de novembro

Treino livre 1 – 12h20 (Bandsports)

Treino classificatório – 15h30 (Band, Bandsports, Bandplay e site da Band)

Sábado, 13 de novembro

Treino livre 2 – 11h50 (Bandsports)

Corrida sprint – 16h (Band, Bandsports, Bandplay e site da Band)

Domingo, 14 de novembro

Corrida – 13h30 (Band, Bandplay, BandNews FM e site da Band)

VT da corrida – 19h (Bandsports)

