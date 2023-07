Qual o horário do treino livre hoje da Fórmula 1 no GP da Húngria

Qual o horário do treino livre hoje da Fórmula 1 no GP da Húngria

A Fórmula 1 chega no Grande Prêmio da Hungria neste fim de semana para a 11ª prova da temporada com o Circuito de Hungaroring, em Budapeste. Para começar a etapa, nesta sexta-feira, 21 de julho, tem treino livre da Fórmula 1 após um período de descanso dos pilotos. Então a programação e horários dos próximos dias.

Treino livre da da Fórmula 1 hoje

O primeiro treino livre da Fórmula 1 nesta sexta-feira, 21, vai começar às 08h30, horário de Brasília, no Circuito de Hungaroring, no Grande Prêmio da Hungria. Já o segundo treino tem início marcado para às 12h.

Max Verstappen está em busca da sétima vitória consecutiva em um GP em uma pista onde venceu no ano passado, partindo de 10º no grid. O holandês está caminhando para o tricampeonato mundial nesta temporada, atualmente com 99 pontos para o companheiro de equipe da Red Bull, Sergio Perez, em segundo.

No entanto, o maior ponto de discussão neste fim de semana é o retorno de Daniel Ricciardo ao grid com a AlphaTauri. O australiano, dispensado pela McLaren no ano passado, substitui Nyck de Vries até o final desta temporada e começa em uma pista onde conquistou sua segunda vitória na F1 em 2014.

O canal BandSports, na TV paga, exibe os dois treinos nesta sexta-feira para todo o país com Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Felipe Giaffone.

Sexta-feira, 21 de julho

08h30 (de Brasília) - Treino livre 1 (BandSports)

12h - Treino livre 2 (BandSports)

Sábado, 22 de julho

07h30 (de Brasília) - Treino livre 3 (BandSports)

11h (de Brasília) - Treino classificatório (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 23 de julho

10h (de Brasília) - GP da Hungria (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Entenda o retorno de Daniel Ricciardo na F1

Como funciona o treino livre?

O principal objetivo do treino livre na Fórmula 1 é o treinamento e a preparação no fim de semana. As equipes utilizam os três (ou dois treinos) na sexta-feira e no sábado para colocarem em prática a sua estratégica, além de poder visualizar como são os pneus da etapa.

Nenhuma pontuação é entregue aos pilotos ao fim da sessão do treino livre. Ele serve apenas para os pilotos conhecerem a pista e treinarem com os carros.

Na sexta-feira, o primeiro treino livre chega a uma hora e meia de duração, assim como o segundo. Já no sábado, como o classificatório é realizado, leva apenas uma hora. A principal regra do treino livre é que as equipes precisam escalar um reserva para correr no circuito.

Classificação dos pilotos até o GP da Hungria?

Já foram dez corridas até agora na F1 de 2023, com Verstappen no topo, fazendo dobradinha com Perez. Veja o ranking completo.

Classificação da Fórmula 1

1) Max Verstappen - 255 pontos

2) Sérgio Pérez - 156 pontos

3) Fernando Alonso - 137 pontos

4) Lewis Hamilton - 121 pontos

5) Carlos Sainz - 83 pontos

6) George Russell - 82 pontos

7) Charles Leclerc - 74 pontos

8) Lance Stroll - 44 pontos

9) Lando Norris - 42 pontos

10) Esteban Ocon - 31 pontos

11) Oscar Piastri - 17 pontos

12) Pierre Gasly - 16 pontos

13) Alex Albon - 11 pontos

14) Nico Hulkenberg - 9 pontos

15) Valtteri Bottas - 5 pontos

16) Zhou Guanyu - 4 pontos

17) Yuki Tsunoda - 2 pontos

18) Kevin Magnussen - 2 pontos

19) Sargento Logan - 0 pontos

20) Nyck de Vries - 0 pontos

Campeonato de Construtores

1) Red Bull - 411 pontos

2) Mercedes - 203 pontos

3) Aston Martin - 181 pontos

4) Ferrari - 157 pontos

5) McLaren - 59 pontos

6) Alpino - 47 pontos

7) Williams - 11 pontos

8) Haas - 11 pontos

9) Alfa Romeo - 9 pontos

10) AlphaTauri - 2 pontos

Leia também:

Calendário da F1 em 2023

Qual é o champagne da Fórmula 1