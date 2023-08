Quando a F1 volta na temporada 2023? Veja o calendário da Fórmula 1

Os pilotos estão de férias e só voltam a correr na Fórmula 1 no final de agosto, com a décima terceira etapa da temporada. Faltam dez circuitos até o fim do ano, com Max Verstappen cada vez mais perto do novo título mundial, por isso saiba qual é a próxima corrida da F1 e como assistir ao vivo.

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

Assim que a folga de verão dos pilotos e equipes terminar, a Fórmula 1 retoma as atividades em seu calendário com o Grande Prêmio da Holanda, no Circuito de Park Zandvoort, entre 25, 26 e 27 de agosto. Vão ser três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo com todos os

A última prova antes da pausa aconteceu na Bélgica, com vitória de Max Verstappen. O piloto da Red Bull caminha para o seu terceiro título, com dez vitórias na temporada e a vantagem na liderança com 125 pontos de diferença com o segundo colocado na classificação da Fórmula 1.

É apaixonado por Fórmula 1? Fique ligado na programação da próxima corrida.

Sexta-feira, 25/08:

07h30 - treino livre 1

11h - treino livre 2

Sábado, 26/08:

06h30 - treino livre 3

10h - treino classificatório

Domingo, 27/08:

10h - GP da Holanda

Calendário da Fórmula 1 em 2023

Vinte e dois, este é número de competições na temporada da Fórmula 1. Inicialmente, a edição teria 23 provas mas, como o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, na Itália, foi cancelado pela forte chuva na região, o calendário foi reduzido.

A última corrida da temporada está marcada para 26 de novembro, em Abu Dhabi, no Circuito em Yas Marina. Na edição passada Max Verstappen e a Red Bull levantaram o caneco.

GP de Bahrein –

Max Verstappen, Sergio Perez e Fernando Alonso

GP da Arábia Saudita –

Sergio Perez, Max Verstappen e Fernando Alonso

GP da Austrália –

Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso

GP de Azerbaijão –

Sergio Perez, Max Verstappen e Charles Leclerc

GP da Miami –

Max Verstappen, Sergio Perez e Fernando Alonso

GP de Emilia Romagna –

Cancelada

GP de Monaco –

Max Verstappen, Fernando Alonso e Esteban Ocon

GP da Espanha –

Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell

GP do Canadá –

Max Verstappen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton

GP da Áustria –

Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Perez

GP da Inglaterra –

Max Verstappen, Lando Norris e Lewis Hamilton

GP da Hungria –

Max Verstappen, Lando Norris e Sergio Perez

GP da Bélgica –

Max Verstappen, Sergio Perez e Charles Leclerc

GP da Holanda –

27 de agosto de 2023 em Zandvoort

GP da Itália –

3 de setembro de 2023 em Monza

GP de Singapura –

17 de setembro de 2023 em Singapura

GP do Japão –

24 de setembro de 2023 em Suzuka

GP do Catar –

8 de outubro de 2023 em Losail

GP dos Estados Unidos –

22 de outubro de 2023 em Austin

GP do México –

29 de outubro de 2023 em Cidade do México

GP do Brasil –

5 de novembro de 2023 em São Paulo

GP de Las Vegas –

18 de novembro de 2023 em Las Vegas

GP de Abu Dhabi –

26 de novembro de 2023 em Yas Marina

Como funciona a pontuação da F1?

Para formar a classificação dos pilotos, a Fórmula 1 distribui pontos do primeiro ao décimo colocado entre as corridas. O vencedor leva o valor mais alto de todos, 25 pontos, enquanto o segundo colocado fica com 18 e o terceiro ganha 15 pontos. No fim do Mundial, o piloto que obter a maior pontuação, em primeiro lugar, é o campeão mundial da Fórmula 1.

O piloto que fizer a volta mais rápida ganha um ponto extra, além da sprint race, que também entrega pontos para os oito melhores da classificação.

No Campeonato de Construtores, a disputa entre as equipes, a pontuação é feita da seguinte maneira: soma-se a pontuação dos dois pilotos da equipe, ou seja, a Red Bull fatura os pontos que Sergio Perez e Max Verstappen fizeram na prova.

Quem é o líder da classificação dos pilotos?

Em doze corridas disputadas, a margem de pontos entre o Max Verstappen, o líder, e Sergio Perez, é de 125, ou seja, tudo caminha para o terceiro título do piloto holandês da Red Bull.

1) Max Verstappen (Red Bull) - 314 pontos

2) Sergio Perez (Red Bull) - 189 pontos

3) Fernando Alonso (Aston Martin) - 149 pontos

4) Lewis Hamilton (Mercedes) - 148 pontos

5) Charles Leclerc (Ferrari) - 99 pontos

6) George Russell (Mercedes) - 99 pontos

7) Carlos Sainz (Ferrari) - 92 pontos

8) Lando Norris (McLaren) - 69 pontos

9) Lance Stroll (Aston Martin) - 47 pontos

10) Esteban Ocon (Alpine) - 35 pontos

11) Oscar Piastri (McLaren) - 34 pontos

12) Pierre Gasly (Alpine) - 22 pontos

13) Alexander Albon (Williams) - 11 pontos

14) Nico Hulkenberg (Haas) - 9 pontos

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 5 pontos

16) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 4 pontos

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 3 pontos

18) Kevin Magnussen (Haas) - 2 pontos

19) Logan Sargeant (Williams) - 0 pontos

20) Nyck De Vries (AlphaTauri) - 0 pontos

21) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) - 0 pontos

Leia também:

Quem são os mais ricos da Fórmula 1?