Quando vai ser a luta de boxe do Popó e Bambam em fevereiro?

Popó e Bambam estão perto de se encontrar no ringue. O pugilista e o ex-BBB vão lutar no sábado, dia 24 de fevereiro, no Fight Music Show. A transmissão será do Canal Combate e FiteTV.

Luta de Popó e Bambam, e famosos

A luta de Popó e Bambam vai ser em 24 de fevereiro de 2024, no Fight Music Show 4, em São Paulo, a partir das 19h (de Brasília).

O evento também trará outros desafios de boxe entre celebridades: MC Gui e Nego do Borel sobem no ringue; o ator Thomaz Costa aguarda a produção escolher um adversário, já que MC Biel se machucou.

Neste evento também haverá o formato inédito da luta de 2 contra 2 entre os bodybuilders Sheviiik2k & Pobre Loco Vs. Reyphysique & Cavalo.

O Fight Music Show 4 tem seus ingressos à venda no site https://uhuu.com/ e os preços variam de R$ 49,50 até R$ 7,2 mil, sem taxas.

O que é o Fight Music Show?

O Fight Music Show, ou FMS, é um evento de artes marciais - em especial o boxe - que possui como objetivo levar o entretenimento ao seu público. Segundo informações do portal GZH, o idealizador do projeto é o treinador Mamá Brito, CEO da FMS, responsável por trabalhar com lutadores como Rodrigo Minotauro e Rogério Minotauro.

A organização FMS foi criada justamente em 2022, primeiro ano da edição. Ela reúne artistas da música, TV, e até da internet contra atletas de renome. Ainda conforme o site GZH, o Fight Music Show foi inspirado pelo reality show Contender Series, onde Dana White, CEO do UFC, busca novos talentos.

Famosos como Whindersson Nunes, MC Livinho e Dynho Alves já participaram do evento. No site principal e nas redes sociais é possível comprar ingressos entre as edições por diferentes valores.