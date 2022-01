Onde assistir luta de Whindersson x Popó ao vivo hoje + horário

Humorista e tetracampeão mundial entram no ringue neste domingo, 30 de janeiro, com transmissão ao vivo

O humorista Whindersson Nunes e o tetracampeão mundial de boxe, Popó, vão se enfrentar no ringue neste domingo, 30 de janeiro, no Fight Music Show, em Balneário Camboriú, a partir das 19 horas. Confira onde assistir e programação da Luta de Whindersson x Popó hoje.

Onde assistir a luta de Whindersson x Popó hoje

A luta boxe de Whindersson e Popó neste domingo, 30 de janeiro, será transmitida ao vivo pelo canal Combate neste domingo, disponível em operadoras por assinatura. O evento está marcado para começar às 19 horas e a luta de Whindersson e Popó deve ser o último embate da noite.

Para assistir a luta de hoje, os espectadores também podem adquirir o pay-per-view do Fight Music Show no site (www.fightmusicshow.com.br), pelo preço de R$69,90. Este é o segundo lote das vendas.

Por fim, a luta de Whindersson e Popó será transmitida para assinantes do GloboPlay e GloboSat.

Programação do Fight Music Show hoje

Além da luta de Whindersson e Popó, o Fight Music Show deste domingo também vai contar com o retorno de Rogério Minotouro aos ringues, aposentado desde 2020, além de Esquiva Falcão e Leonardo ‘Leleco’ Guimarães. Tirulipa comandará a festa, enquanto Wesley Safadão irá se apresentar.

BOXE no Fight Music Show hoje

Rogério Minotauro x Leo Leleco

Esquiva Falcão x Yuri Fernandes

Última luta de Whindersson e Popó hoje

MMA

Andressa Romero “Gauchinha” x Stephanie Ronda “Rondinha”

Pedro Machado “Pedrão” x Marcelo Marques “Indomável”

Mario Coração Valente x Tony Gordillo

KICKBOXING

Matheus Aires “Traplaudo” x Higor Merlin

Confira a pesagem entre os atletas.

O que é o Fight Music Show, luta de Whindersson e popó

O Fight Music Show é um evento que tem como premissa misturar esporte e entretenimento. Realizado pelo empresário e produtor de eventos Felipe Pamplona, e o treinador comportamental e master coach Mamá Brito, o espaço vai contar com oito lutas e dois shows de música.

Ao todo, serão 13 lutadores profissionais e 5 influencers, assim como 4 lutas de MMA Profissional outras 4 de influencers. O espaço Music Park é quem vai receber o evento, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Os ingressos presenciais foram vendidos por R$125 reais, onde somente 600 foram colocados à venda.

De um lado, Whindersson Nunes, humorista brasileiro de 27 anos, youtuber e influencer com mais de 56 milhões de seguidores no Instagram.

Do outro, Popó, campeão por quatro vezes do mundo no boxe, referência na modalidade e um dos maiores ídolos do Brasil no esporte.

