Quantas corridas faltam para terminar a Fórmula 1 de 2021?

Restam apenas seis provas na Fórmula 1. Com a reta final se aproximando, a disputa entre Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, promete pegar fogo nas pistas enquanto apaixonados pelo automobilismo contam os momentos únicos. Confira o calendário e saiba quantas corridas faltam para terminar o calendário em 2021 na Fórmula 1.

Quantas corridas faltam para terminar o calendário da Fórmula 1 2021?

A partir da corrida no próximo domingo, em 24 de outubro, faltam seis corridas para acabar a temporada 2021 na Fórmula 1. O Grande Prêmio dos Estados Unidos é a décima sétima etapa entre os dias 22 até 24 de outubro de 2021 com três treinos livres, um classificatório e a corrida oficial no domingo.

O Circuito das Américas em Austin, no estado do Texas, vai receber a etapa que promete grandes emoções.

GP dos Estados Unidos – 22 até 24 de outubro de 2021 no Circuito das Américas, na cidade de Austin, Texas.

GP do México – 05 e 07 de novembro de 2021 no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

GP do Brasil – 12 e 14 de novembro de 2021 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

GP do Catar – 19 e 21 de novembro de 2021 no Circuito Internacional de Losail, na Lusail, no Catar

GP da Arábia Saudita – 03 e 05 de dezembro de 2021 no Circuito de Jeddah Corniche na cidade de Jeddah

GP de Abu Dhabi – 10 e 12 de dezembro de 2021 no Circuito de Yas Marina West, na cidade de Ilha de Yas, nos Emirados Árabes Unidos

Quem tá liderando a Fórmula 1 em 2021?

Neste momento, o jovem holandês Max Verstappen está em primeiro lugar na Fórmula 1 com 262.5 pontos marcados. Já Hamilton permanece em segundo lugar com 256.5 pontos, ou seja, a disputa permnece acirrada em todos os momentos da temporada.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 262.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 256.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 177 pontos

4 Lando Norris (McLaren) – 145 pontos

5 Sergio Pérez (Red Bull) – 135 pontos

6 Carlos Sainz (Ferrari) – 116.5 pontos

7 Charles Leclerc (Ferarri) – 116 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 95 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 74 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 58 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 46 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 35 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 26 pontos

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 18 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

17 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 6 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Robert Kubica (Alfa Romeo) – 0 ponto

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0 ponto

O que esperar do GP dos Estados Unidos na Fórmula 1?

O Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2021 vai exigir dos pilotos 56 voltas no Circuito das Américas de 5.513 quilômetros em Austin no próximo domingo, 24 de outubro de 2021. Além disso, os horários dos treinos serão diferentes do que acostumamos ver, sendo realizados a tarde e a noite no horário de Brasília.

A prova pode definir a classificaçao rumo ao Mundial, enquanto Verstappen e Hamilton disputam o topo da tabela em ponto por ponto. Além disso, Bottas, Lando Norris e Gasly promete dar trabalho aos favoritos da etapa enquanto buscam se acertar aos moldes da temporada.

Enquanto torcedores calculam quantas corridas faltam para terminar o calendário da Fórmula 1, os preparativos para a etapa norte-americana segue em todo o vapor. O Circuito, que recebeu o primeiro Grand Prix em 2012, foi projetado por Hermann Tilke com muitas curvas que necessitam de atenção principalmente dos corredores.

Para ficar por dentro do GP dos Estados Unidos, confira a programação completa do evento.

Sexta-feira (22/10):

Treino Livre 1 – 13h30

Treino Livre 2 – 17h

Sábado (23/10):

Treino Livre 3 – 15h

Treino Classificatório – 18h

Domingo (24/10):

Corrida do GP dos Estados Unidos – 16h

