Que horas começa a corrida da F1 hoje + transmissão ao vivo do Canadá

Os pilotos vão pisar fundo no acelerador para disputar o Grande Prêmio do Canadá neste domingo, 18 de junho, no Circuito Gilles Villeneuve, a oitava corrida da F1 da temporada. Max Verstappen, da Red Bull, vai largar em primeiro, então veja o horário da Fórmula 1 hoje e detalhes da disputa.

Qual é horário da corrida da F1 hoje - GP Canadá

A corrida da Fórmula 1 hoje vai começar às 15h, pelo horário de Brasília, no Circuito Gilles Villeneuve, na cidade de Montreal, no Canadá.

Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position e por isso vai largar em primeiro lugar. Completam o pódio Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Com 70 voltas, a rivalidade do trio de pilotos promete crescer nesta rodada.

O Grande Prêmio do Canadá hoje será transmitido no canal BAND, pela TV aberta, para todos os estados de maneira gratuita. Estarão comandando o evento Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Max Wilson com a reportagem de Mariana Becker, direto de Barcelona.

Se você não pode assistir pela TV, é só acessar o site oficial da BAND (www.band.uol.com.br) e clicar em transmissão ao vivo. Outra opção é o aplicativo BandPlay, disponível tanto para Android como iOS.

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Aplicativo BandPlay

Site oficial da Band (www.band.uol.com)

Rádio BandNewsFM

Grid de largada da Fórmula 1 hoje

Veja a classificação dos carros para a corrida da F1 deste domingo:

1) Max Verstappen (Ned) Red Bull 1min 25.858secs

2) Nico Hulkenberg (Alemanha) Haas F1 Team 1:27.102

3) Fernando Alonso (Spa) Aston Martin 1:27.286

4) Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes GP 1:27.627

5) George Russell (Gbr) Mercedes GP 1:27.893

6) Esteban Ocon (Fra) Alpine 1:27.945

7) Lando Norris (Gbr) McLaren 1:28.046

8) Carlos Sainz Jr. (Spa) Ferrari 1:29.294

9) Oscar Piastri (Aus) McLaren 1:31.349

10) Alexander Albon (Tha) Williams 1:30.284

11 ) Charles Leclerc (seg) Ferrari 1:20.615

12) Sergio Perez (Mex) Red Bull 1:20.959

13) Lance Stroll (Can) Aston Martin 1:21.484

14) Kevin Magnussen (Den) Haas F1 Team 1:21.678

15) Valtteri Bottas (Fin) Alfa Romeo Racing 1:21.821

16) Yuki Tsunoda (Jpn) Scuderia AlphaTauri 1:22.746

17) Pierre Gasly (Fra) Alpine 1:22.886

18) Nyck de Vries (Ned) Scuderia AlphaTauri 1:23.137

19) Logan Sargeant (EUA) Williams 1:23.337

20) Guanyu Zhou (Chn) Alfa Romeo Racing 1:23.342

O que sabemos sobre o Circuito Gilles Villeneuve?

Veja como é o circuito desde domingo no Canadá:

- Comprimento do circuito: 4.361km

- Primeiro Grande Prêmio: 1978

- Voltas: 70

- Distância da corrida: 305,27 km

- Recorde da volta de corrida: 1m13s078 (Valtteri Bottas, 2019)

- Vencedor de 2022: Max Verstappen, Red Bull

- Número de cantos: 14

- Chances de ultrapassagem: Não tão boas quanto talvez antes, mas existem algumas vagas, principalmente decorrentes da curva fechada final na curva 10, na chicane final (que não é mais uma boa posição) e então (com DRS ) nas lentas e ventosas curvas um e dois.

