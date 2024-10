Que horas é a luta do Alex Poatan hoje e card do UFC (05/10)

Alex Poatan espera fazer sua terceira defesa de título bem-sucedida em apenas 175 dias, ao colocar seu título dos Peso Meio-Pesado ​​em jogo contra Khalil Rountree Jr. no evento principal do UFC 307, no sábado, dia 5 de outubro. As lutas começam às 19h e o brasileiro deve lutar na madrugada,

Onde assistir a luta do Alex Poatan hoje

O evento de Alex Pereira x Khalil Rountree Jr. no Delta Center em Salt Lake City, Utah, na noite de sábado, 5, terá transmissão para todo o Brasil através do UFC Fight Pass e Canal Goat - mas apenas o card preliminar.

Neste sábado, a Band não exibe o UFC.

Card completo

Card principal começa às 23h

Ketlen Vieira x Kayla Harrison

Roman Dolidze x Kevin Holland

José Aldo x Mario Bautista

Raquel Pennington x Julianna Peña

Alex Poatan x Khalil Rountree Jr - é a última do dia e será na madrugada

Card preliminar inicia às 19h30

Court McGee x Tim Means

Carla Esparza x Tecia Pennington

Ryan Spann x Ovince Saint Preux

César Almeida x Ihor Potieria

Austin Hubbard x Alexander Hernandez

Marina Rodriguez x Iasmin Lucindo

Stephen Thompson x Joaquin Buckley

