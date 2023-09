Que horas é o UFC hoje em Paris: card completo de lutas no sábado - 02/09

Não tem disputa por cinturão neste sábado, 02 de setembro, mas o UFC hoje trará muita ação diretamente de Paris, na França, no octógono mais famoso do planeta. A luta principal coloca frente a frente Ciryl Gane e Serghei Spivac, com previsão de cinco rounds no peso-pesado. O evento começa às 13h30 (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o UFC hoje em Paris?

O card preliminar e principal do UFC Paris será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass no Brasil, com aplicativo e site da plataforma disponibilizando todas as lutas. Acesse o site www.ufcfightpass.com.br e se torne assinante para ver a programação completa.

As lutas preliminar estão previstas para começar às 13h30, enquanto o card principal vem em seguida, às 16h, ambos pelo horário de Brasília. Como o evento acontece em Paris, e a França está cinco horas à frente do Brasil, o UFC hoje vai ser transmitido aqui em terras brasileiras a tarde.

O UFC é uma liga profissional de MMA, organizada pelo presidente Dana White. Lutadores brasileiros como Anderson Silva e Charles do Bronx escreveram o seu nome na história do esporte.

CARD PRELIMINAR - a partir das 13h30 (UFC Fight Pass)

- a partir das 13h30 (UFC Fight Pass) CARD PRINCIPAL - a partir das 16h (UFC Fight Pass)

Quais são as lutas do UFC Paris?

Onze lutas estão na programação do UFC Paris neste sábado, divididas em Card Preliminar e Principal, sem disputa por cinturões. A temporada de artes marciais continua em todo o vapor entre as diferentes categorias.

O Brasil terá dois representantes em Paris hoje: Thiago Moisés, que vai lutar contra Benoit Saint Denis, no Card Principal, na categoria peso-leve, e Kleydson Rodrigues, contra Farid Basharat no peso-galo, pelo Card Preliminar.

Os atletas participaram da pesagem na última sexta-feira, em Paris, onde precisam seguir as regras e as normas da liga de artes marciais sobre as medidas e o peso para as lutas.

