Ao vivo: Onde assistir a luta do Popó x Júnior Dublê hoje no FMS

Entre as lutas de MMA e boxe com atletas das modalidades e influenciadores que o Fight Music Show 3 apresenta neste sábado, 26 de agosto, a disputa entre Popó e Júnior Dublê é o grande destaque. O evento começa às 19h15 (de Brasília), em São Paulo, então saiba onde assistir a luta do Popó no boxe hoje.

Confira a programação completa de lutas

Transmissão da luta do Popó hoje

A luta do Popó e Júnior Dublê hoje, 26, não vai passar na TV Globo, mas é possível acompanhar pelo pay-per-view do Combate, que transmitirá o Fight Music Show na TV paga para todo o país. A narração é de Luiz Prota e comentários de Ana Hissa e Ítalo Sena.

As duas primeiras lutas do evento estarão disponíveis de graça no canal Combate no Youtube. Dá para ver no computador ou no aplicativo do celular sem precisar pagar nada. Você pode assistir a luta do Popó como e onde quiser.

Fight Music Show 3 - a partir das 19h15

Clube Hebraica, em São Paulo

Onde assistir: Combate

Histórico de Popó

Acelino Freitas, mais conhecido como Popó, se aposentou em 2017 depois de mais de 22 anos de carreira no boxe profissional. O tetracampeão mundial acumula 41 vitórias em 34 por nocaute, com a última luta em 29 de abril contra o americano Zahir Raheem, a segunda conquista do título da Organização Mundial do Boxe.

Hoje, aos 47 anos, Popó está de volta aos ringues, participando de eventos contra celebridades. Esta é a sua terceira partida amistosa, somando empate com Whindersson Nunes e vitória contra José Landis-Jons no ano passado.

Inicialmente, popó enfrentaria Naldo, mas o cantor alegou falta de tempo para participar do evento, deixando o ídolo brasileiro do boxe revoltado.

Quem é Júnior Dublê?

O adversário de Popó no Fight Music Show é Júnior Dublê, influenciador de 45 anos e sósia do ator americano Vin Diesel. No Instagram Dublê tem mais de 3 milhões de seguidores, enquanto no Youtube acumula quase 2 milhões de inscritos.

Em seu canal no Youtube, Júnior é famoso por fazer pegadinhas que ultrapassam 600 mil visualizações. Nos últimos meses ele passou a publicar vídeos treinando para o confronto contra Popó, dizendo-se preparado para lutar contra o tetracampeão brasileiro.

Segundo apurações do portal GE, Dublê não tem experiência no boxe, mas treinou com Josuel Distak, ex-técnico de Anderson Silva e Ronaldo Jacaré, e o preparador físico Rodrigo Babi, com experiência ao lado dos irmãos Nogueiras.

Durante a pesagem, Dublê encarou Popó e garantiu uma bola luta entre os participantes.

